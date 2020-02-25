«الإمارات للتحكيم البحري» يستعد للحدث

المصدر: (دبي - البيان)

يستعد مركز الإمارات للتحكيم البحري للمشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث أثبت التزامه خلال عام 2019 بتوفير معايير موثوق بها في التحكيم والوساطة البحرية من خلال جدول المركز المكثف بالاجتماعات والمناسبات، ومن خلال هذه التفاعلات، تعرف المركز إلى العديد من الذين يتعاملون مع العقود البحرية و الذين أشاروا إلى وجود العديد من الشروط التفصيلية التي غالباً ما تكون سبب التأخير في إدارة المنازعات.

وقال ماجد بن بشير، رئيس مجلس مركز الإمارات للتحكيم البحري والأمين العام: حضر المركز أكثر من 110 فعاليات واجتماعات في 2019. هدف المركز هو دعم مجتمع القطاع البحري واستعداده لتسوية المنازعات من خلال الآليات الصحيحة بكفاءة وأقل تكلفة ممكنة. وأضاف: سيوفر عام 2020 مجموعة من الفرص في المنطقة، بما في ذلك إكسبو 2020 في دبي، حيث يتطلع مركز الإمارات للتحكيم البحري ليكون جزءاً رئيسياً مع القطاع البحري في المشاركة بإكسبو.

وأضاف: لقد تم نشر قائمة فعاليات مركز الإمارات للتحكيم البحري على الموقع الإلكتروني للمركز، مع استمرار المركز بعقد ندوات «سلسلة الإفطار»، حيث ستقام الندوة المقبلة في 17 فبراير 2020.