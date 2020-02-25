5.7 مليارات درهم قيمة عقود الشركات البريطانية

المصدر: دبي - سيد صالح

أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بأن الشركات البريطانية حصلت على عقود بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار جنيه إسترليني (نحو 5.7 مليارات درهم) من «إكسبو 2020 دبي»، للإسهام بأشكال متنوعة في تنظيم الحدث الذي وصفته الصحيفة بالتاريخي، حيث سيشهد تنظيم دبي لمعرض عملاق.

ونشرت الصحيفة، أمس، تقريراً خاصاً عن العقود التي فازت بها الشركات البريطانية من «إكسبو 2020 دبي».

وذكر التقرير البريطاني أن الشركات البريطانية التي فازت بهذه العقود شملت مجموعة متنوعة تعمل في عدة قطاعات، من «جريمشو أركيتكتس» للهندسة المعمارية إلى «سيركو» العملاقة المتخصصة في خدمات التعهيد.

وأفاد التقرير بأن شركة «فوستر أند بارتنرز» المعمارية أيضاً هي التي صممت «جناح الاستدامة»، أحد الأجنحة الثلاثية التي يتكون منها موقع «إكسبو 2020 دبي»، وسيكون واحداً من أهم الأجنحة، لكونه سيسلط الضوء على قضية الاستدامة وأهمية مواجهة الأخطار البيئية.

وأضاف أن شركة «لاينغ أو رورك» للإنشاءات، والتي يقع مقرها الرئيس في مدينة «دارتفورد» البريطانية، فازت بعقد قيمته 130 مليون جنيه إسترليني (نحو617 مليون درهم)، لبناء الجناحين الآخرين في موقع «إكسبو 2020 دبي»، وهما «جناح الفرص» و«جناح التنقل»، فضلاً عن البنية التحتية الخاصة بكل جناح منهما.

وذكر التقرير أيضاً أن «سيركو» حصلت على عقد قيمته 140 مليون جنيه إسترليني (نحو 664 مليون درهم) لتشغيل وصيانة (مترو دبي) طوال فترة تنظيم الحدث. وأوضح التقرير أن 39 ألف شركة تنتمي إلى 150 دولة ستشارك في «إكسبو 2020 دبي».

تجدر الإشارة إلى أن هناك مشاريع ضخمة للكثير من الدول المشاركة في الحدث العالمي والتي تستثمر المليارات في مشروعات ترتبط بمشاركتها في إكسبو وعبر أجنحتها المختلفة.