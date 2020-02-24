«جنة» تستعد لإكسبو بفندق جديد

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال ريتشارد حداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جنّة» للفنادق والمنتجعات، إن المجموعة تعتزم افتتاح فندقها الجديد في دبي خلال مارس المقبل باستثمارات 160 مليون درهم، وذلك قبيل انطلاق معرض «إكسبو 2020».

وأضاف حداد، رداً على استفسارات «البيان الاقتصادي» على هامش مؤتمر أمس لإبرام عقد شراكة استراتيجية مع شركة «كارتر آند وايت» الإماراتية، أن الفندق الجديد سيسمى «كريك سايد» ذا الأربع نجوم بمنطقة ديرة، التي تشكّل قلب دبي التراثي القديم، فيما يتألف من 138 غرفة وجناحاً، ليصل عدد الغرف الفندقية التي تديرها شركة جنّة إلى 830 غرفة في دولة الإمارات.

وأعرب حداد عن تفاؤله بالعام الجديد الذي سيشهد الحدث الأضخم في المنطقة «إكسبو» المتوقع أن يجذب ملايين الزوار إلى الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، ما سيسهم في دعم القطاع السياحي والفندقي في الدولة. وأوضح أن اتفاقية التوريد الموقعة مع شركة «كارتر آند وايت» تمتد عامين بقيمة تربو على 4 ملايين درهم، ومن المقرر أن تشمل التوريدات فندق دبي الجديد.

من جانبه، قال مروان السركال، مؤسس شركة «كارتر آند وايت»، إن الشركة تمتلك مصانع لها داخل الإمارات وخارجها بحصة سوقية تقدّر حالياً بنحو 10 % من السوق في دبي والإمارات وعموماً، متوقعاً أن ترتفع الحصة في أسواق دبي والسعودية بنسبة 50% في العام المقبل، نظراً إلى التوسع الكبير في الصناعة الفندقية.

وأكد السركال أن استثمارات الشركة في دبي تتراوح حالياً بين 100 إلى 120 مليون درهم، ومن المتوقع ارتفاعها تدريجياً في ظل النشاط المتوقع مع انطلاق معرض إكسبو، مؤكداً أن سوق دبي هو الأكبر في المنطقة من ناحية القطاع الفندقي، لا سيما مع 42 ألف غرفة فندقية جديدة استعداداً لإكسبو.