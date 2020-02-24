المصدر: دبي ـ بشار باغ

أطلق جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي، شعاره الرسمي، الذي يحاكي الخارطة الجغرافية للمملكة، ويجسد الجناح عزم السعودية وطموحها نحو تحقيق مستقبل واعد، وهو ما ألهم تصميم الشعار، وفقاً لحسابات الجناح على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم نشر التدوينة التالية، تعليقاً على فيديو ترويجي لشعار الجناح «شعارنا الغالي على قلوبنا، يعكس في طياته ثرواتنا المختلفة، واعتزازنا بتاريخنا وقيمنا، والأسس القوية التي تنطلق منها عزيمتنا».

ونشر الجناح صورة حديثة للعمليات الإنشائية يوم السبت الماضي، وكُتب عليها: «كلنا فخر بكون جناح المملكة، هو أول جناح يُطلق فيه التيار الكهربائي ضمن إكسبو 2020 دبي، قبل شهر من الوقت المقرر لإطلاقه. مَعلم هام لمشاركتنا في هذا الحدث العالمي، والقادم أجمل».

ويتمتع جناح المملكة بموقع استثنائي في إكسبو 2020، ويعتبر موقعه ثاني أكبر جناح في الحدث، بعد جناح دولة الإمارات، حيث يمتد على مساحة 13 ألف متر مربع في منطقة الفرص، أي ما يعادل ملعبي كرة قدم.

وسيستمتع زوار جناح السعودية، الذي يشبه في شكله نافذة ضخمة تفتح من الأرض وترتفع إلى السماء، برحلة غامرة، تعرض التحولات التي يشهدها البلد.

ومن خلال تسليط الضوء على تراث المملكة الثري، وعجائبها الطبيعية، وإبراز طاقة شعبها وروحه الإبداعية والابتكارية، سيُظهر هذا الجناح، كيف تعمل المملكة العربية السعودية على تشكيل مستقبلها ومستقبل العالم.

وبدأت الحسابات الرسمية لجناح السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، بتكثيف رسائلها المتنوعة، باللغتين العربية والإنجليزية، برسالة مفادها: «من هنا تبدأ قصة جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي، عبر رحلة لم يسبق لك تجربتها».

ويتم بشكل متواصل، نشر سلسلة من الرسائل والتدوينات، مصحوبة بصور ومقاطع الفيديو، بهدف التعريف بما تتمتع به السعودية من مقومات ثقافية وحضارية وسياحية متنوعة، مع التركيز أيضاً على الطاقات البشرية الخلاقة والمبدعة، التي تتمتع بها المملكة، خاصة أن «المجتمع السعودي من أكثر المجتمعات حيوية في العالم، خاصةً أن حوالي 60 % هم دون سن الثلاثين، فشباب المملكة هم القوة الدافعة للتغيير وبناء المستقبل»، بحسب التدوينات.

نمو واعد

وأشارت سلسلة تدوينات اقتصادية نشرتها حسابات جناح المملكة في إكسبو 2020 إلى أن السعودية تشهد تحولات اقتصادية غير مسبوقة، مع فرص استثمارية في الكثير من القطاعات، وتشير التوقعات المستقبلية، إلى نمو اقتصادي واعد.

كما أن موقع السعودية الاستراتيجي، يجعل منها مركزاً حيوياً للتجارة العالمية، ما يؤمن العديد من الفرص التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة للمستقبل. إذ إن 13 % من التجارة الدولية، تمر عبر البحر الأحمر، وعلى ساحله يقع ميناء الملك عبد الله، الذي يعتبر ثاني أسرع ميناء نمواً في العالم.

كما نشر الحساب تدوينة تقنية، أشارت إلى أنه، وضمن خارطة العالم التقني، تم اختيار المملكة العربية السعودية، لتكون العاصمة الخامسة لمركز الثورة الصناعية الرابعة. التي من خلالها نسعى إلى أن نكون منارة للتطور التقني، التي ستشهدها مملكتنا والمنطقة بشكل عام.

وأشارت تدوينات نشرها الجناح، إلى أن التنوع الثقافي الذي تتميز به المملكة، ساهم ببروز العديد من المواهب في مختلف المجالات الفنية.

وفي مجال فن الأوبرا، تبرز لنا الفنانة سوسن البهيتي، كأول فنانة أوبرا سعودية، كما تم نشر تدوينة حول سارة السحيمي، هي أول سعودية تتولى رئاسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية «تداول»، والتي تعتبر أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط.

فيما تحدثت تدوينة أخرى، عن منطقة العلا، وهي الموطن الأصلي للنمر العربي في المملكة، ولحمايته من الانقراض، تم إنشاء محمية شرعان للمحافظة عليه، وعلى العديد من الحيوانات البرية التي تجوب شمال غربي المملكة العربية السعودية.

جواهر مخفية

ووجّه الجناح العديد من الرسائل السياحية عبر تدوينات كُتب فيها: «استكشفوا المواقع الأثرية المذهلة في المملكة العربية السعودية، فالعديد منها جواهر مخفية، فالمملكة موطن العجائب، وحاضنة لخمسة من المواقع الأثرية المدرجة في قوائم اليونيسكو: واحة الأحساء، ومدائن صالح، وحي الطريف في الدرعية، وجدة التاريخية، والفنون الصخرية في حائل.

وقد يعجز الكثيرون عن تخيل تساقط الثلوج على المملكة، لكنها ظاهرة معروفة في عدة مناطق. عليك بزيارة المملكة، لتشهد تنوع طبيعتها، ومن كثبان الرمل الساحرة، إلى الغابات الفاتنة، ومن القمم والصحارى المكسوة بالثلوج، إلى الشواطئ الخلابة.

المملكة العربية السعودية، هي موطن جميع الفصول».وتم نشر صورة تظهر جبل قارة في الأحساء، الذي تتميز كهوفه ببرودتها صيفاً ودفئها شتاءً، حيث تشكل الأحجار الجيرية أساس هذه التكوينات الصخرية، وهي أحجار تظهر بفضل ترسبات الهياكل العظمية للكائنات البحرية. ما يدل على أن هذه المنطقة من المملكة، كانت تحت سطح البحر قبل ملايين السنين.