غرفة عجمان تنظم زيارات موظفيها لإكسبو

المصدر: عجمان - البيان

وجه عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، بضرورة تكثيف التعاون بين غرفة عجمان والمكتب التنفيذي لإكسبو 2020 دبي، وأهمية وضع منهجية لضمان زيارة موظفي الغرفة وعائلاتهم للمعرض الدولي بحسب الباقات الخاصة بالتذاكر الموجهة للجهات الحكومية، على أن تتكفل غرفة عجمان بتوفير التذاكر الدائمة لموظفيها طوال أيام إكسبو.

وأثنى على الجهود الضخمة والمبذولة خلال زيارته للموقع للتحضير لنسخة فريدة واستثنائية من المعرض الدولي كأول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وفي دولة عربية وإسلامية، ليضيف إكسبو 2020 إلى مسيرة معرض إكسبو الدولي، جاء ذلك خلال زيارة ميدانية بدعوة من المكتب التنفيذي لإكسبو 2020، وبحضور سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان.

واطلع عبدالله المويجعي على أهم ركائز المواقع الإنشائية للمعرض ومنها «ساحة الوصل، مركز دبي للمعارض، جناح دولة الإمارات منطقة الفرص، منطقة التنقل، منطقة الاستدامة، حديقة الفرسان، حديقة اليوبيل، قرية إكسبو».