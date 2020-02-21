إكسبو 2020 عروض ضوئية مبهرة في قبة «الوصل»

المصدر: (دبي ـ البيان)

نشرت حسابات «إكسبو 2020 دبي» على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسائية، تظهر قبة ساحة الوصل، وعليها عروض ضوئية ملونة، تشكل تحفة فنية للناظرين، وكُتب تعليق على الصورة الفريدة: «ستوحد قبة الوصل شعوب أكثر من 192 بلداً، خلال الاحتفال والتواصل، تحت أكبر شاشة عرض، بنطاق (360°)، وعبر الحدث الأروع في العالم.. إكسبو 2020 دبي». يذكر أن قبة ساحة الوصل تمثل أبرز معلم في إكسبو 2020 دبي. ويصل حجمها إلى 724 ألف متر مكعب وارتفاعها إلى 67.5 متراً، متجاوزاً طول برج بيزا المائل في إيطاليا.