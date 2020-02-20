ركن تعريفي بـ«إكسبو» ضمن «الوصل تبتكر»

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت جامعة الوصل أمس معرض «الوصل تبتكر»، تزامناً مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار على مستوى الدولة، وشملت الفعالية ركناً خاصاً بمعرض إكسبو 2020 والذي ستستضيفه دبي خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.

وحضر الفعالية الدكتور محمد عبدالرحمن مدير جامعة الوصل، وعيسى الملا رئيس تطوير الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية «كوادر»، وماجد الزرعوني قائد فريق غرفة التحكم الرئيسية في جمارك دبي، ومحمد خليل طالب ضابط تفتيش- جمارك دبي، وأسماء سالم مسؤول وحدة التميز والابتكار في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وفاطمة الظاهري رئيس هيئة التدريس بوزارة التربية والتعليم، والأستاذ الدكتور خليفة بوجادي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور عبدالرحمن حفظ الدين نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية. والدكتور عبدالناصر يوسف رئيس مكتب البحوث المؤسسية والاعتماد الأكاديمي والتخطيط.

وألقت الطالبة سحر مسعود نبذة عن المعرض وموقعه المتميز ووسائل التنقل والمواصلات المتاحة.