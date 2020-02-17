"البيان" تواكب إكسبو دبي بصفحات متخصصة دورية

المصدر: دبي ـ البيان

تبدأ "البيان" اعتباراً من اليوم إصدار صفحات متخصصة دورية تواكب إكسبو 2020 دبي، إنطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية بالترويج بالحدث العالمي والتعريف برؤيته ومفاهيمه.

ترصد "البيان" في هذه الصفحات الاستعدادات لانطلاق الحدث في 20 أكتوبر 2020 والذي يستمر ستة أشهر، وجهود الدوائر والمؤسسات المحلية في تلك الاستعدادات، إلى جانب مشاركات الدول ومعروضاتها في الحدث الدولي. كما تعرض لحوارات وتصريحات من مسؤولي المعرض والجهات المشاركة، وتقدم بالتقارير والتحليلات للأثر الاقتصادي والاجتماعي المحلي والإقليمي للحدث، وتأثيره العالمي في مستقبل التقنيات كما يعتبر المنصبة الأولى التي تنطلق منها أبرز الاختراعات العالمية، إلى جانب الأثر المستدام للحدث على دبي والإمارات بشكل عام.

كما تستمر "البيان" في عرضها الأسبوعي لتاريخ الحدث عبر سرد موثق لكل دورات الحدث من بدايته في لندن العام 1851 إلى دبي 2020.