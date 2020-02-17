إطلاق برنامج العمل التطوعي بالجناح السعودي في «إكسبو 2020»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت مؤسسة الإمارات، المؤسسة المختصة في مجال رفع كفاءات الشباب وترسيخ المسؤولية المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، وجناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي، مذكرة تفاهم تؤسس لتعاون مشترك لإطلاق برنامج العمل التطوعي في جناح المملكة العربية السعودية، أكبر الأجنحة الدولية المشاركة في إكسبو 2020 دبي، يهدف البرنامج لدعم منصة التطوع، واستقطاب وتطوير إمكانات ومهارات الشباب السعودي للمشاركة الفاعلة في جناح المملكة من خلال إتاحة الفرص أمامهم للعمل التطوعي.

تعزيز

وتتيح المذكرة، التي وقعها الدكتور فهد بن عبد الله بن محمد اليابس، المفوض العام ومدير مشروع جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الإمارات، تعزيز العمل التطوعي للشباب في جناح المملكة خلال فترة إكسبو 2020 دبي كأحد أهداف رؤية المملكة 2030.

شهد على حفل التوقيع الذي تم في مؤسسة الإمارات في أبوظبي، الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مؤسسة الإمارات، وتركي بن عبد الله الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى الإمارات، بحضور الدكتور راشد بن خلفان النعيمي، المدير التنفيذي لجناح الإمارات، وسلطان العتيبي، الملحق الثقافي السعودي في الإمارات.

وأشاد الدكتور فهد اليابس بالمذكرة والآفاق الجديدة التي تفتحها للعمل التطوعي قائلا: ثقافة التطوع واحد من أهداف رؤية المملكة 2030 ومن هنا تأتي أهمية مشاركة المتطوعين في جناح المملكة خلال إكسبو 2020 دبي. كما أن التعاون مع مؤسسة الإمارات هو استكمال لمنظومة التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه، قال أحمد طالب الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الإمارات: نؤمن أن الأساس المتين لأي مُجتمع هو إدراك أفراده لأهمية وقيمة العمل التطوعي. إن إكسبو 2020 دبي منصة استثنائية تعمل على توفير فرص تطوعية للشباب لتمكينهم من بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم القيادية.

وأكد الشامسي أن مؤسسة الإمارات ستعمل على تدريب متطوعي جناح المملكة العربية السعودية وإمدادهم بالخبرات اللازمة لإدارة الجناح بنجاح باهر.

فرص تطوعية

ومن جانبها، قالت ثريا البدران، رئيسة قسم خدمات الزوار والمسؤولة عن برنامج العمل التطوعي في جناح المملكة العربية السعودية: التزاماً منّا بقيمة المواطنة وإيماناً منّا بأن الشباب هم المصدر الحقيقي لطاقة وطننا، يتيح الجناح السعودي المشارك في أكبر حدث عالمي بالمنطقة فرص تطوعية في عدة مجالات تحت سقف واحد.