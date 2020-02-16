"مؤسسة الإمارات" توقع مذكرة تفاهم مع "جناح السعودية" في إكسبو2020 دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

وقّعت مؤسسة الإمارات، المؤسسة المختصة في مجال رفع كفاءات الشباب وترسيخ المسؤولية المجتمعية بين القطاعين العام والخاص وجناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020دبي مذكرة تفاهم تؤسس لتعاون مشترك لإطلاق برنامج العمل التطوعي في جناح المملكة العربية السعودية، أكبر الأجنحة الدولية المشاركة في إكسبو2020 دبي، يهدف البرنامج لدعم منصة التطوع، واستقطاب وتطوير إمكانات ومهارات الشباب السعودي للمشاركة الفاعلة في جناح المملكة من خلال إتاحة الفرص أمامهم للعمل التطوعي.

وتتيح المذكرة، التي وقعها الدكتور فهد بن عبدالله بن محمد اليابس، المفوض العام ومدير مشروع جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي، والسيد أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الإمارات، تعزيز العمل التطوعي للشباب في جناح المملكة خلال فترة إكسبو 2020 دبي كأحد أهداف رؤية المملكة 2030.

وقد شهد على حفل التوقيع الذي تم في مؤسسة الإمارات في أبوظبي، معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مؤسسة الإمارات وسعادة الأستاذ تركي بن عبد الله الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى الإمارات. وحضر الحفل الدكتور راشد بن خلفان النعيمي، المدير التنفيذي لجناح الإمارات والسيد سلطان العتيبي، الملحق الثقافي السعودي في الإمارات.

أشاد الدكتور فهد اليابس بالمذكرة والآفاق الجديدة التي تفتحها للعمل التطوعي قائلا: "ثقافة التطوع واحدة من أهداف رؤية المملكة 2030 ومن هنا تأتي أهمية مشاركة المتطوعين في جناح المملكة خلال اكسبو 2020دبي. كما أن التعاون مع مؤسسة الإمارات هو استكمال لمنظومة التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات."

وأضاف الدكتور فهد اليابس: "ستشمل أطر التعاون مع مؤسسة الإمارات إنشاء منصة خاصة للمتطوعين السعوديين في جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي وربطها بالمنصة الالكترونية الرئيسية التابعة لجناح المملكة".

من جانبه، قال السيد أحمد طالب الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الإمارات:" نؤمن أن الأساس المتين لأي مُجتمع هو إدراك أفراده لأهمية وقيمة العمل التطوعي. إن إكسبو 2020 دبي منصة استثنائية تعمل على توفير فرص تطوعية للشباب لتمكينهم من بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم القيادية".

وأضاف:" نحن فخورون بتعاوننا مع جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 ونسعى إلى دعمه لإشراك المزيد مواطني المملكة المُقيمين في دولة الإمارات العربية المُتحدة بما يُكسبهم خبرة ومهارات قيادية"

وأكد الشامسي أن مؤسسة الإمارات ستعمل على تدريب متطوعي جناح المملكة العربية السعودية وإمدادهم بالخبرات اللازمة لإدارة الجناح بنجاح باهر وذلك من خلال تجارب تفاعلية وورش عمل تعليمية مُقدمة من خبراء مؤسسة الإمارات.

ومن جانبها، أضافت الأستاذة ثريا البدران، رئيسة قسم خدمات الزوار والمسؤولة عن برنامج العمل التطوعي في جناح المملكة العربية السعودية:" التزاما منّا بقيمة المواطنة وإيمانا منّا بأن الشباب هم المصدر الحقيقي لطاقة وطننا، يتيح الجناح السعودي المشارك في أكبر حدث عالمي بالمنطقة فرص تطوعية في عدة مجالات تحت سقف واحد. ويشكل العمل التطوعي عنصراً أساسياً في استراتيجية إدارة الجناح السعودي، فهو يهدف الى إبراز وصقل مهارات وامكانات المتطوعين، وإثراء خبراتهم العملية، وإطلاق طاقات الإبداع والتواصل لديهم بما يعزز الصورة المشرقة للمملكة وشبابها".

وتؤسس المذكرة لإطار من التنسيق بين الطرفين بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة بأعداد المتطوعين السعوديين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال المنصة الوطنية الإماراتية للتطوع بما يسهل عملية البحث والانخراط بفرص تطوعية في جناح المملكة حسب ميول المتطوعين السعوديين واهتماماتهم ومهاراتهم وخبراتهم.