الشركة المملوكة لبافيت تروّج دبي و«إكسبو»

المصدر: (دبي ــ البيان)

أعلنت شركة «بيركشاير هاثاواي هوم سيرفيسيز» الأمريكية لخدمات الوساطة العقارية، المملوكة للملياردير الأمريكي الأشهر وارين بافيت، ثالث أغنى شخص في العالم، عن تنظيم فعالية ترويجية عن دبي و«إكسبو 2020 دبي» في مدينة «أتلانتا» الأمريكية في الــ12 من مارس المقبل.

وبحسب ما نشرته صحيفة «جلوبال أتلانتا» الأمريكية أمس، فإن الفعالية ستتخذ شكل حفل عشاء ترويجي سيقام في نادي «ذا كوميرس كلوب» في «أتلانتا»، وستنعقد تحت عنوان «استكشاف دبي: فرص التجارة، العقارات والاستثمار واستعراض «إكسبو».

ووصفت الصحيفة دبي بأنها واحدة من أنشط البوابات إلى قلب منطقة الشرق الأوسط. وأفادت بأن حفل العشاء سيستضيف باقة من ألمع الخبراء الذين سيسلطون الضوء للمدعوين بالحفل على فرص الاستثمار المتاحة في دبي بصفة عامة، وأثناء انعقاد «إكسبو 2020 دبي» بصفة خاصة.

وأضافت الصحيفة أن الحفل سيتضمن استعراضاً لثقافة ومناخ العمل التجاري السائد في دولة الإمارات، وشرحاً وافياً لكيفية ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، مع التركيز على المناطق التجارية، خاصةً في دبي.