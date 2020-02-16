رئيس الوزراء الإثيوبي يطلع على تحضيرات «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

زار الدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، موقع إكسبو 2020 دبي، أمس، حيث كان في استقباله معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.

واستمع رئيس الوزراء الإثيوبي من فريق العمل للتحضيرات والاستعدادات لإقامة الحدث العالمي الكبير، كما اطلع على تفاصيل جناح إثيوبيا، الذي سيعرّف الملايين من الزوار من كل أنحاء العالم بتاريخ هذا البلد العريق وغنى ثقافته وتنوعها وتطلعات أبنائه المستقبلية.

وقال معالي الدكتور آبي أحمد: «تربط بلدينا شراكة استراتيجية قوية ونحن متحدون في رؤيتنا لمستقبل يعم فيه الازدهار في أفريقيا. وسيكون لكونسورتيوم الإمارات العربية المتحدة من أجل أفريقيا الذي سيدعم مبادرات كتطوير مهارات الشباب والتحول الرقمي دور مهم في تعميق هذه الشراكة والروابط الوثيقة بيننا».

وعمّا يمثله إكسبو 2020 للقارة الأفريقية، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي: «أؤمن أن إكسبو 2020 سيكون فرصة لكل دول أفريقيا لتعريف العالم بحجم التقدم الذي أحرزناه، وسيظهر ضخامة قدراتنا الكامنة، وستتيح مشاركتنا في إكسبو 2020 الفرصة لاستقاء الدروس من التجارب التنموية الناجحة وأهمها تجربة الإمارات العربية المتحدة، كما أننا سنسهم من خلال هذه المنصة العالمية بالحوار العالمي الهادف إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجهنا جميعاً».

بدورها، قالت معالي ريم الهاشمي: «سعدنا باستضافة رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد في إكسبو 2020، ونتطلع قدماً إلى مشاركة إثيوبية بناءة لما تمثله من أهمية وثقل في القارة الأفريقية. وسيكون انعقاد هذا الحدث العالمي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا فرصة استثنائية لإثيوبيا وأفريقيا بكاملها للعمل مع كل دول العالم لصنع مستقبل أفضل، سيكون إكسبو بوابة فريدة للدول والأعمال والأفراد في أفريقيا تصلهم بالعالم وتتيح لهم آفاقاً جديدة».

وتحمل مشاركة إثيوبيا في إكسبو 2020 عنوان «أرض الأصول والفرص» وتهدف لعرض الإمكانيات الهائلة للبلاد وتعزيز مكانتها العالمية، وتطمح للاستفادة من هذه المنصة العالمية ومن الخبرة والتجربة الثرية للبلدان المشاركة في إكسبو، وستعرض فيها ما توفره من فرص في عدد من القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع الزراعي والمنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوليد الطاقة وغيرها، كما ستسلط الضوء على غناها الثقافي وتراثها وفنونها وتنوعها العرقي.

وتجمع دولة الإمارات علاقات متميزة بإثيوبيا تنبع قوتها من القرب الجغرافي والروابط التجارية والتاريخية، وقد تعززت هذه العلاقات في السنوات الأخيرة لتشهد تطورات متسارعة مع زيادة التواصل والتعاون الاقتصادي، خاصة مع حرص قيادتي البلدين على توطيد هذه العلاقات وتدعيمها على كل الصعد. وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي في أعقاب إعلان معالي ريم الهاشمي أخيراً عن مبادرة كونسورتيوم من أجل أفريقيا، وهي التزام استثماري بقيمة 500 مليون دولار، يهدف للإسهام في تحقيق رؤية تنموية متسارعة لأفريقيا جديدة أكثر اتصالاً وتمكيناً، يقودها الشباب.

وسيعمل هذا الكونسورتيوم على بناء رأس المال البشري في القارة على المدى البعيد، مع إيلاء الأولوية في المرحلة الراهنة للتحول الرقمي والشباب. وسيتولى الكونسورتيوم تنسيق التزام حكومة دولة الإمارات وقطاعها الخاص تجاه أفريقيا، وسيجمع بين طموح التقدم والموارد التي ستدعم هذا الطموح في كيان واحد هدفه دعم التنمية والاستثمار، بما يسهم في تحقيق رؤية مستقبلية أكثر تفاؤلاً لأفريقيا.