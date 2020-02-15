المري يبحث الاستعدادات الأمنية لاستضافة «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع فريق عمل إعداد ومتابعة الاستعدادات الأمنية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 لمنتسبي وزارة الداخلية بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، وعدد من الضباط من وزارة الداخلية والقيادات الشرطية في الدولة.

واستمع معالي اللواء عبد الله خليفة المري، خلال الاجتماع إلى شرح من المقدم أحمد حسن الحفيتي حول خطة الفريق في دعم وتعزيز المشروع من خلال تحقيق مشاركة قياسية من قبل مرتب وزارة الداخلية والقيادات الشرطية في الدولة، لدعم مؤشر الزائرين لإكسبو 2020 والمتوقع وصوله إلى 25 مليون زائر خلال فعاليات المعرض، إلى جانب إعداد ومتابعة الاستعدادات الأمنية لمعرض إكسبو الدولي، وتوظيف وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي في العمليات المسبقة لاستضافة الحدث، إضافة إلى وضع آليات عمل تشجيعية وتحفيزية للزائرين.

وقال معالي اللواء المري، إن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة في تحقيق تطلعات القيادة العليا في الاستعداد للحدث العالمي، من خلال توحيد جهود الجهات المشاركة في الحدث، وبناء شراكات فعالة، وتركيز الطاقات لإخراج حدث عالمي يليق بدولة الإمارات وشعبها، مؤكداً أن المشروع يُسهم في رسم خطة واضحة من كل القيادات الشرطية في الدولة لدعم إكسبو 2020.

وأضاف أن فرق العمل تعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم الحدث العالمي وتحقيق المؤشرات المختلفة، لافتاً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي معرض إكسبو اهتماما بالغا، كونه حدثا عالميا ووطنيا يعكس تطور الدولة في المجالات كافة.