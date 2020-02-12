جولات إكسبو 2020 دبي التعريفية استقبلت أكثر من 10 آلاف زائر

المصدر: البيان الإلكتروني

وصل العدد الإجمالي للزوار الذين استقبلهم إكسبو 2020 دبي ضمن مبادرة الجولات التعريفية إلى أكثر من 10 آلاف زائر من كل أنحاء الإمارات.

واختتمت مؤخرا الجولة الثانية من المبادرة بعد أن قدّمت تجربة مميزة لجميع أفراد المجتمع خلال الفترة بين 2-21 ديسمبر 2019 ومن 10 يناير ولغاية 1 فبراير 2020. وشملت جولات بالحافلات عامرة بالمتعة والمعرفة في موقع إكسبو 2020 دبي، وفرصة لاستكشاف مركز الزوار. وجرى تنظيم ما يزيد عن 150 رحلة، نقلت أكثر من 7 آلاف زائر في الجولة الثانية من المبادرة.

وكانت الجولة الأولى وفرت رحلات مميزة لجميع أفراد المجتمع خلال الفترة من 13 يوليو إلى 31 أغسطس 2019، حيث جرى تسيير 104 حافلات، نقلت أكثر من 3300 زائر.

وقالت علياء بن مسعود مدير التفاعل المجتمعي لدى إكسبو 2020 دبي: "أعطت مبادرة الجولات التعريفية بإكسبو الإمارات لمحة عمّا سيكون عليه الحدث الأروع في العالم. هدف هذه الجولات هو تعريف المجتمع بالمعالم والبرامج التي يُحضّرها إكسبو 2020 دبي للعالم، وليكون كل فرد في المجتمع الإماراتي مشاركا في إنجاح الحدث الدولي والترحيب بالعالم على أرض دولة الإمارات الطيبة".

وقال بدر السقبي أحد الزوار من دولة الكويت: "أنا في غاية الحماس لانطلاق فعاليات هذا الحدث المميز. بالنسبة لي أتطلع لزيارة إكسبو مع عائلتي لقضاء وقت مفيد وممتع. زيارة واحدة لن تكون كافية، ربما سنحتاج لأكثر من 20 زيارة لاستكشاف هذا الحدث الضخم. "

وعلقت الزائرة فاطمة كريم من دولة الإمارات العربية المتحدة: "أشعر بالفخر لرؤية قبة الوصل التي بدت في غاية الروعة من الخارج، وكذلك جناح الإمارات. سيكون إكسبو 2020 أروع حدث في العالم ويجب على الجميع الاستفادة وعدم تفويت فرصة المشاركة."

وتعرّف جميع الزوار على أبرز جوانب ريادة إكسبو 2020 دبي، ومنها مشاركة 192 بلدا ونحو 25 مليون زيارة متوقعة، 70 في المئة منها من خارج دولة الإمارات. ومن المتوقع أيضا أن يستقبل إكسبو 2020 دبي 150 ألف زائر يوميا في الأيام العادية، وسيكون قادرا على استضافة 300 ألف زائر يوميا. ومن الأمور التي زادت حماس الزوار، العدد الكبير من الفعاليات التثقيفية والعروض المسرحية والاستعراضية والندوات الشعرية وعروض الأزياء والعروض الجوالة، والكثير من التجارب المتميزة والمبهرة المبرمجة.