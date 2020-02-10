«إكسبو» يرسّخ مكانة الإمارات العالمية

المصدر: الفجيرة- البيان

أكد الشيخ سعيد بن سرور سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن إكسبو 2020 دبي يعد بمثابة أول مهرجان دولي شامل في منطقة الشرق الأوسط يضم أكثر من 190 دولة تتنافس خلاله لعرض ابتكاراتها والتعريف بإنجازاتها وخططها المستقبلية في المجالات الهندسية والعلمية والتقنية والفنية والثقافية على مدى 6 أشهر، وتكمن أهمية الحدث والعمل المشترك لصنع مستقبل أفضل للجميع.

وقال رئيس غرفة الفجيرة: إن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للجهات الحكومية للاستفادة من معرض إكسبو 2020 دبي، تعكس الثقة الكبيرة في قدرة المؤسسات الوطنية على تحقيق الفارق في هذا الحدث الضخم الذي تستضيفه الإمارات على مدى 6 أشهر، والاستفادة من البرامج التعليمية والثقافية والإبداعية التي يتضمّنها الحدث الدولي.

وقال: هذه الدعوة تُبرز المساعي التي تبذلها حكومة الإمارات للاستفادة من هذا الحدث الدولي، في ترسيخ مكانة الإمارات، كإحدى أفضل دول العالم في العيش والعمل والاستثمار والسياحة وإن سمعة الإمارات العالمية، رفعها المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وها نحن اليوم، وبفضل الحكومة الرشيدة، نعزز معاً هذه السمعة، بتواصل العقول وصنع المستقبل من خلال إكسبو 2020 دبي، لتكون استضافة استثنائية، نحتفل من خلالها بإنجازات الاتحاد، مع استعدادنا للخمسين عاماً المقبلة.

ونوّه الشيخ سعيد بأهمية العمل بموجب توجيهات القيادة الرشيدة للاستفادة من الوجود وحضور هذا الحدث الأهم على المستويين الإقليمي والعالمي، والاحتفال مع العالم بمشاهدة حدث استثنائي لن يتكرر، تتواصل من خلاله العقول لصنع مستقبل زاهر للبشرية.