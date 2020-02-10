«إكسبو لايف» يدعم أول بنك ياباني للطعام

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد تشارلز مكجيلتون، مؤسس شركة «ساكاند هارفيست جابان» ورئيسها التنفيذي، أن برنامج «إكسبو لايف» ساعد شركته على تحقيق طموحها بشأن تحسين حياة الناس في اليابان، وذلك من خلال المنحة التي حصلت عليها الشركة من البرنامج. وأضاف أن«إكسبو لايف» صنع التغيير في حياة المواطنين في اليابان.

ويعد «إكسبو لايف» مبادرة من «إكسبو 2020 دبي» تهدف إلى تغيير حياة الناس في مختلف أنحاء العالم إلى الأفضل، وذلك من خلال تقديم منح إلى شركات ناشئة ومشروعات مبتكرة توفر حلولاً غير تقليدية للمشاكل الإنسانية الرئيسية. وتُعرَف «ساكاند هارفيست جابان» باسم «ماروغوهان»، أي «دائرة الطعام» باللغة اليابانية، وتعد بمثابة أول بنك ياباني للطعام يحصل على مساعدات من الجهات المانحة.

وأكد مكجيلتون أن «إكسبو لايف» منح «ماروغوهان» دفعة هائلة في سعيها لحل مشكلة الأمن الغذائي في اليابان، البلد الذي يولد ما بين 4 إلى 6 أطنان مترية من العام المُهدَر سنوياً، بينما يعيش فيه 20 مليون شخص تحت خط الفقر.

وقال: «منذ عام، كنت أتناقش مع زملائي المسؤولين في الشركة عن كيفية تدبير مصادر لتمويلها، وتصادف أننا سمعنا في نفس هذه الفترة عن تطبيق «إكسبو لايف»، وفكرنا في إمكانية الحصول على منحة من البرنامج لتساعدنا في الارتقاء بشركتنا إلى المستوى التالي من النجاح.

وقد كان، وساعدنا «إكسبو لايف» في تحقيق ذلك». وأضاف: «بفضل مساعدة «إكسبو لايف»، نجحنا في نقل «ماروغوهان» من نطاق الفكرة النظرية إلى اليقين الملموس. إننا بسبيلنا إلى جعل شبكة الأمن الغذائي لكافة اليابانيين حقيقة وأمراً واقعاً».