تذاكر إكسبو 2020 متوفرة الكترونياً

المصدر: دبي ـ بشار باغ

يتيح الموقع الإلكتروني لإكسبو 2020 دبي مجموعة متكاملة بمزايا متنوعة من التذاكر الخاصة بزيارة الحدث الأروع في العالم، ويمكن اتمام عملية الشراء الكترونيا عبر الموقع.

وبالإضافة إلى تذاكر اليوم الواحد والثلاثة أيام التي أعلنت أسعارها في شهر أبريل من العام الماضي، تتوافر الآن 4 فئات إضافية للتذاكر تشمل التذكرة الشهرية والموسمية، والموسمية المميزة بالإضافة إلى الموسمية الشاملة.

التذكرة الشهرية

يصل سعر التذكرة الشهرية للبالغين من 18 لغاية 64 عاماً 350 درهماً و175 درهماً للشباب بين 6 لغاية 17 عاماً فيما يبلغ سعرها للطلاب 175 درهماً، فيما تتاح هذه التذكرة مجاناً لكبار السن من 65 عاماً وأكثر والأطفال لعمر الخمس سنوات وأقل وكذلك لأصحاب الهمم.

وتتيح التذكرة الشهرية دخول لعدد غير محدد من المرات طيلة 30 يوما لشخص واحد من تاريخ أول استخدام، وهي عبارة عن تذكرة مفتوحة للفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، ويتم التقاط صورة سريعة لحامل التذكر عند دخوله للمرة الأولى لتسهيل دخول سريع للزيارات المتتالية، ويمكن إجراء حجز مسبق ليوم واحد لتجنب الانتظار في الصفوف لأجنحة إحدى الدول المشاركة، وتسمح التذكرة لحاملها بالدخول إلى الموقع مرة أخرى في نفس اليوم.

التذكرة الموسمية

يبلغ سعر التذكرة الموسمية 595 درهماً للبالغين و 297 درهماً للشباب والطلاب، وتتاح مجاناً لكبار السن والأطفال وأصحاب الهمم، وتوفر التذكرة دخولاً لعدد غير محدد المرات لنفس الشخص إلى إكسبو في الفترة بين 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.

ويتم التقاط صورة سريعة لحامل التذكر عند دخوله للمرة الأولى لتسهيل دخول سريع للزيارات المتتالية، ويمكن إجراء حجز مسبق ليوم واحد لتجنب الانتظار في الصفوف لأجنحة إحدى الدول المشاركة، وتسمح التذكرة لحاملها بالدخول إلى الموقع مرة أخرى في نفس اليوم.

التذكرة المميزة

يبلغ سعر التذكرة الموسمية المميزة 895 درهماً للبالغين و 597 درهماً للشباب والطلاب و 300 درهماً لكل من أصحاب الهمم وكبار السن، وتوفر التذكرة عدة مزايا تشمل دخولاً لعدد غير محدد من المرات لشخص واحد خلال الفترة بين 20 أكتوبر 2020 لغاية 10 أبريل 2021. ويتم التقاط صورة سريعة لحامل التذكرة عند دخوله للمرة الأولى لتسهيل دخول سريع للزيارات المتتالية، وتسمح التذكرة لحاملها بالدخول إلى الموقع مرة أخرى في نفس اليوم.

كما توفر التذكرة خصماً بنسبة 50% على التذاكر الدوارة لتذاكر الشخصيات المهمة لحضور اثنتين من الحفلات الخاصة من تنظيم إكسبو، كما تتيح أولوية حجز عدد محدد من المقاعد في فعاليات بحديقتي الفرسان واليوبيل قبل يومين مقدما، بالإضافة إلى أولوية حجز مقعد مقدما لتناول العشاء لسبعة أيام بحد أقصى، وأولوية حجز عشاء خاص ومساحات في صالون وأماكن حفلات لسبعة أيام بحد أقصى.

كما توفر التذكرة ميزات في الموقع تشمل كوبونات أطعمة ومشروبات ترحيبية بقيمة 100 درهم يمكن استخدامها في منافذ المشاركين، وكوبونات هدايا بقيمة 100 درهم يمكن استخدامها في متاجر إكسبو، بالإضافة إلى دخول مجاني لشخص واحد إلى أحد معالم الموقع، وتتيح أيضاً 3 حجوزات مسبقة ليوم واحد تجنب حاملها الانتظار في الصفوف لأجنحة إحدى الدول المشاركة. ولا يشمل هذا العرض تذاكر الأطفال، بل يجب حجز تذكرة أطفال موسمية عادية مجانية للأطفال من عمر 5 سنوات أو أقل.

الشاملة

يبلغ سعر التذكرة الموسمية الشاملة 1295 درهماً للبالغين و 997 درهماً للشباب والطلاب و 700 درهماً لأصحاب الهمم وكبار السن. وتشمل ميزات التذكرة دخولاً لعدد غير محدد من المرات لشخص واحد في الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021. وتسمح لحاملها بالدخول إلى الموقع مرة أخرى في نفس اليوم. ويتم التقاط صورة سريعة لحامل التذكر عند دخوله للمرة الأولى لتسهيل دخول سريع للزيارات المتتالية.

وتتيح التذكرة الشاملة عدة مزايا إضافية تشمل خصماً بنسبة 50% على التذاكر الدوارة لتذاكر الشخصيات المهمة لحضور ثلاث من الحفلات الخاصة من تنظيم إكسبو، وأولوية حجز عدد محدد من المقاعد في فعاليات بحديقتي الفرسان واليوبيل قبل ثلاثة أيام، وأولوية حجز مقعد مقدما لتناول العشاء لمدة 14 يوما بحد أقصى. وأولوية حجز عشاء خاص، وحجز مساحات في صالون وأماكن حفلات لمدة 14 يوما بحد أقصى.

كما تتيح عدة ميزات في الموقع تشمل كوبونات أطعمة ومشروبات ترحيبية بقيمة 200 درهم يمكن استخدامها في منافذ الدول المشاركة، وكوبونات هدايا بقيمة 200 درهم يمكن استخدامها في متاجر إكسبو، بالإضافة إلى دخول مجاني لمرتين إلى معالم الموقع.

وتوفر أيضاً 5 حجوزات مسبقة ليوم واحد تجنب حاملهاً الانتظار في الصفوف لأجنحة إحدى الدول المشاركة. ولا يشمل هذا العرض تذاكر الأطفال، بل يجب حجز تذكرة أطفال موسمية عادية مجانية للأطفال من عمر 5 سنوات أو أقل.



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