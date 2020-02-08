عين دبي تستعد لزوار إكسبو

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تستعد «عين دبي»، أعلى عجلة ترفيهية في العالم، لاستقبال زوار الإمارات خلال معرض إكسبو 2020 دبي خلال العام الجاري. ويسبق افتتاح الأيقونة الإعلان عن تحطيم رقم قياسي جديد على صعيد ارتفاع العجلة الذي يتجاوز 250 متراً، متفوقة على جميع العجلات الترفيهية في العالم.

وكان هيكل العجلة قد أنجز بالكامل العام لماضي وجرى الانتهاء من تركيب آخر أوتار التثبيت الدائمة في العام ذاته، في حين بدأ العد التنازلي لتركيب كبسولات مشروع «عين دبي» البالغ عددها 48، وستزوّد الكبسولات بزجاج مزدوج عالي الجودة، يحمي الركّاب من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، ويبلغ الطول الإجمالي للأسلاك في كابلات الأوتار المستخدمة في تثبيت إطار العجلة نفس المسافة من دبي إلى القاهرة.