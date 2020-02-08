20 % نمواً متوقعاً لصناعة الأثاث في الإمارات بدعم «إكسبو»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

توقع آميت ياداف، مدير التسويق في شركة «تو اكس أل» للأثاث أن يسجل سوق الأثاث والتصميم الداخلي والمنتجات الملائمة نمواً بين 15 إلى 20% مع نهاية العام مع الاستعداد لإكسبو 2020 دبي.

وأضاف ياداف لــ «البيان الاقتصادي»، أن قيمة سوق التصميم الداخلي مستمرة في الارتفاع بدول مجلس التعاون الخليجي، إذ تشير تقارير الصناعة إلى أنه يساوي في الوقت الحالي نحو 18 مليار دولار سنوياً وتستحوذ الإمارات على الحصة الأكبر من هذه الصناعة مع قيادتها لهذا الازدهار.

وقال إن الشركة ليس لديها خطط حالياً للطرح في أسواق الأسهم المحلية لكنها تعمل على التوسع بشكل كبير داخل الدولة، عبر افتتاح مزيد من المتاجر حيث افتتحت مؤخراً متجرها في مدينة العين بأبوظبي الذي يمتد على مساحة 23181 متراً مربعاً ضمن طابق كامل في العين مول ليرتفع عدد متاجرها إلى 10 في أبوظبي، دبي، الشارقة، الفجيرة والعين تحوز على حصة كبيرة من سوق الإمارات ولدينا خطط توسع كبيرة.

استكشاف الفرص

وأوضح أن الشركة لديها معرض آخر في أبوظبي تعتزم افتتاحه خلال الأسابيع القليلة القادمة حيث سيتيح للعملاء تجربة الأثاث بطريقة ثلاثية الأبعاد في خطوة تستهدف تعزيز مركزنا بقوة في الإمارات مع استمرارنا في استكشاف الفرص المتاحة لاقتناصها في الوقت المناسب.

وأوضح ياداف أن استراتيجية الشركة للتوسع تهدف إلى تحقيق نمو مستدام مع إعطاء الأولوية، فيما نتطلع إلى زيادة تركيزنا على التجارة الإلكترونية من أجل تحقيق نمو أكبر على المدى الطويل.

ولفت إلى أن السوق المحلي استوعب تماماً ضريبة القيمة المضافة، التي جرى تطبيقها مطلع 2018 بنسبة 5% مشيراً إلى أن الأسواق استجابت بشكل إيجابي للضريبة ولا يزال قطاع البيع بالتجزئة في الإمارات قوياً ويشهد نمواً مستمراً.

وأضاف آميت ياداف أنه على المديين المتوسط والطويل سيجني اقتصاد الدولة فوائد أكبر من تطبيق هذه الضريبة، مع العلم بأن الدولة سعت إلى ضمان إبقاء نسبة ضريبة منخفضة مقارنة مع باقي دول العالم.