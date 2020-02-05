جناح الكويت في إكسبو الأضخم في تاريخ مشاركاتها

المصدر: دبي ـ بشار باغ

تشارك الكويت في إكسبو 2020 دبي، بجناح هو الأضخم في تاريخ مشاركاتها بمعارض إكسبو الدولية، وذلك من حيث الحجم والمساحة.

حيث شاركت في 5 دورات سابقة للحدث الدولي. ويقع الجناح ضمن منطقة الاستدامة بالقرب من ساحة الوصل ويحمل شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة».

وفي مؤتمر صحفي عقد أمس في دبي للإعلان عن تفاصيل الجناح، أكد ذياب الرشيدي القنصل العام لدولة الكويت وعميد السلك القنصلي في دبي، أهمية إكسبو 2020 لسائر دول المنطقة.

مشيداً بقدرة دبي والإمارات على تنظيم الدورة الأكثر تميزاً في تاريخ معارض إكسبو الدولية، وأوضح أن نجاح الاستضافة هو نجاح للكويت أيضاً.

شارك في المؤتمر عدد من المسؤولين الكويتيين من أعضاء لجنة الإشراف على الجناح، وحضره منيرة الهويدي وكيل وزارة الإعلام المفوض العام للكويت في إكسبو 2020 دبي.

ومحمد بوشهري وكيل وزارة الكهرباء والماء، وخالد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وفيصل المتلقم الوكيل المساعد لقطاع الإعلام الخارجي رئيس الفريق الفني للجناح وناصر المحيسن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الهندسية بوزارة الإعلام.

وأكدت منيرة الهويدي أن اختيار المشاركة بمحور الاستدامة تحت عنوان «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة» ينبع من رؤية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الاعتماد على الطاقات المتجددة...

وتماشياً مع رؤية «كويت جديدة 2035» وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأشارت إلى أن تصميم الجناح الذي يركز على الاستدامة يعكس رؤية الكويت للمستقبل كدولة مستدامة من خلال الاحترام العميق لبيئتها الطبيعية ومناخها ومواردها ومهارات شعبها الواسعة.

وقالت إن الروابط الأخوية والعلاقة التاريخية المميزة الممتدة الى وقتنا الحاضر بين الكويت والإمارات الشقيقة هي الدافع الأكبر نحو مشاركة فاعلة ومميزة، خاصة أن المعرض سيتزامن مع احتفالات الإمارات باليوبيل الذهبي ليومها الوطني. وشددت على أن نجاح استضافة الإمارات الشقيقة لهذا الحدث هو نجاح لدولة الكويت.

وأشادت الهويدي بإدارة اكسبو 2020 دبي والتي تسخر كافة إمكانياتها لتذليل العقبات التي تواجه المشاركين الدوليين في عمل رائع يستحق الشكر والثناء.

وأضافت: اطلاعنا المباشر على الاستعدادات والتجهيزات التي يقوم بها الأشقاء هنا يؤكد بما لا يدع مجال للشك بأننا مقبلون على حدث عالمي مميز وفريد.

ووجهت الهويدي الدعوة للجميع لزيارة اكسبو 2020 دبي بشكل عام وجناح الكويت بشكل خاص للاستمتاع بالأنشطة والفعاليات التي ستقام والتنقل بين الماضي والحاضر والمستقبل عبر رؤية كويت جديدة 2035.

تصويت عالمي بالثقة

من جانبه قال محمد بوشهري وكيل وزارة الكهرباء والماء في الكويت، إن المشاركة العالمية الواسعة في اكسبو 2020 دبي .

والتي تصل إلى 192 دولة، مقارنة مع نحو 130 دولة شاركت في آخر نسخة من المعرض في ميلان، تمثل تصويتاً عالمياً بالثقة في الإمارات ومكانتها العالمية.

مشيراً إلى ما تتمتع به الإمارات من مقومات وإمكانيات جعلتها تتفوق على الدول المنافسة لاستضافة الحدث، بما يؤكد ثقة العالم في قدرتها على تنظيم مبهر لـ«كسبو».

لافتاً إلى أن استضافة اكسبو 2020 في دبي، وضعت دول الخليج ضمن قائمة الدول العالمية الكبرى القادرة على تنظيم الأحداث الضخمة.

تصميم مميز

يتميز الجناح الذي تصل مساحته الإجمالية إلى 4546 متراً مربعاً بتصميم مستوحى في شكله الخارجي من البيئة المحلية التي تعبر عنها الكثبان الرملية ورمز الاستدامة من خلال برج المياه الذي يتوسط المبنى، وبدأت الأعمال الإنشائية في موقع الجناح منذ سبتمبر 2019 على أن يتم إنجازه بالكامل بحلول سبتمبر 2020.