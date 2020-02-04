المصدر: دبي- بشار باغ

الكويت تكشف عن تصميم جناحها في إكسبو 2020 تحت شعار "كويت جديدة .. فرص جديدة للاستدامة". ويقع الجناح في منطقة الاستدامة وتصل مساحتها إلى 4546 مترا مربعا، واستوحي تصميمه من البيئة المحلية.

تم الإعلان عن الجناح خلال مؤتمر صحفي في أبراج الإمارات بدبي بحضور مجموعة من المسؤولين الكويتيين تقدمهم ذياب الرشيدي القنصل العام لدولة الكويت وعميد السلك القنصلي في دبي، ومنيرة سليمان الهويدي وكيل وزارة الإعلام المفوض العام لدولة الكويت في إكسبو 2020، ومحمد حجي بوشهري وكيل وزارة الكهرباء والماء، و خالد مهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

ومن جانبها قالت منيرة سليمان الهويدي وكيل وزارة الإعلام المفوض العام لدولة الكويت في إكسبو 2020: "إن حرص دولة الكويت على المشاركة في هذا المحفل العالمي نابع من السعي نحو تعزيز الشراكات والعلاقات وتبادل الخبرات في شتى المجالات بين الشركاء الدوليين، كما تعد الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الممتدة بين الكويت والإمارات هي الدافع الأكبر نحو مشاركة فاعلة ومميزة، وإن نجاح استضافة الإمارات الشقيقة لهذا الحدث هو نجاح لدولة الكويت".

وحول تصميم ومميزات الجناح أضافت الهويدي: "يتميز جناح الكويت بموقع متميز حيث يقع على مفترق طرق بالقرب من ساحة الوصل بتصميم مستوحى من الكثبان الرملية ورمز الاستدامة من خلال برج المياه الذي يتوسط المبنى".

كما أكدت على أن ما تقوم به إدارة إكسبو 2020 دبي من تسخير كافة إمكانياتها لتذليل العقبات التي تواجه المشاركين الدوليين عمل رائع يستحق الشكر والثناء ومن خلال اطلاعنا المباشر على الاستعدادات والتجهيزات التي يقوم بها الاشقاء هنا يوحي لنا بما لا يدع مجالا للشك أننا مقبلون على حدث عالمي مميز وفريد.