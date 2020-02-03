إكسبو حديث العقد الجديد

المصدر: دبي - وائل الخطيب

وصفت شركة «بروبرتي فايندر» العقارية، إكسبو 2020 دبي، بأنه «حديث العقد».

حيث يمثل أكبر حدث في العالم خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن يعزز الحدث اقتصاد دبي بنحو 33.4 مليار دولار.

وقال تقرير للشركة إن اقتصاد دبي سيثبت خلال مرحلة إرث المعرض، وهي الفترة المتمثلة في العقد التالي للحدث وصولاً إلى عام 2031، جدارته، وأنه قائم على التكنولوجيا وليس على أساس النفط، مؤكداً استمرار نمو أعمال البناء في دبي على مدار العامين الماضيين بفضل المعرض.

مشيراً إلى أن 42٪ من المشاريع القائمة في الدولة موجودة في دبي، كما شهدت المدينة نمواً في الاستثمار في البنية التحتية الجديدة، إلى جانب أن المشروعات على المخطط ستستمر في جذب المشترين والمستثمرين لأن خطط الدفع أصبحت أكثر سهولة.

وتوقع التقرير أن تشهد أسعار العقارات في دبي استقراراً بعد إكسبو، حيث من المحتمل أن يتحول زوار المدد القصيرة لهذا الحدث إلى مقيمين لفترات طويلة.

مشيراً إلى أن دبي عمدت بالفعل إلى رسم خطط لضمان نمو سوق العقارات، وتفادي تقلبات السوق بعد مغادرة الزوار البلاد، مع توقعات باستمرار عمليات البناء في الازدياد بدبي بعد عام 2020.