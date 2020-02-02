تسهيل حركة البضائع من «جافزا» إلى إكسبو

المصدر: دبي - البيان

وقعت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات ودبي الجنوب مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل دخول وخروج السلع والبضائع بين المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» ودبي الجنوب وتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء في خطوة تهدف إلى تعزيز التدفق التجاري في المناطق الحرة الرائدة في دبي ودعم ريادة الإمارة التجارية عالمياً.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم من قبل خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، ومحمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات والمدير التنفيذي لجافزا، بحضور كبار المديرين التنفيذيين والمسؤولين من الجانبين.

جهود استباقية

وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز مستويات التميز في دبي في تسهيل حركة السلع والخدمات، يأتي توقيعنا لمذكرة التفاهم مع موانئ دبي العالمية كجزء من جهودنا الاستباقية لضمان عمليات أكثر كفاءة، وبالتالي نقل أكثر سلاسة للسلع بين المناطق الحرة في دبي الجنوب وجافزا.

وسيتيح ذلك فوائد عديدة، خاصة للشركات والمشاركين في »إكسبو 2020«القادم وهو ما سيتطلب تسهيل دخولهم وخروجهم من هذه المناطق الحرة».

تسهيل الخدمات

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات والمدير التنفيذي لـ«جافزا»: «خطوة كبيرة اتخذتها موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات ودبي الجنوب نحو زيادة وتعزيز الخدمات اللوجستية وكفاءة سلسلة التوريد اللازمة لدعم العمل الجاري في موقع معرض إكسبو 2020 دبي.

وبصفتنا الشريك التجاري العالمي الرئيسي لإكسبو 2020، يعتبر ميناء جبل علي الرائد في موانئ دبي العالمية البوابة الرئيسية للبضائع الخاصّة بالمعرض. إننا على ثقة بأن آلاف الشركات التي تستخدم الميناء وتعمل من جافزا ودبي الجنوب ستستفيد من هذا التعاون المشترك».

وتستكشف مذكرة التفاهم مختلف جوانب التعامل بين موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات ودبي الجنوب بهدف تحسين الخدمات للعملاء عند البوابات الأمنية من خلال توحيد السياسات والإجراءات بين المنطقتين وسيتشارك الطرفان في تبادل الخبرات في الممارسات التي من شأنها تحسين إدارة الحركة التجارية بين جافزا ودبي الجنوب.