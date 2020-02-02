تفاؤل واسع بأثر إكسبو في السياحة والأعمال

المصدر: دبي - بشار باغ

أظهر استطلاع أجراه البيان الاقتصادي تفاؤلاً واسعاً بين المشاركين تجاه الآثار الإيجابية لإكسبو 2020 دبي في حركة الأعمال والسياحة في الإمارة. ورداً على سؤال مفاده: «هل سيعزز إكسبو 2020 من حركة الأعمال والسياحة في دبي؟ أجاب 89% من المشاركين في الاستطلاع على تويتر بنعم، فيما بلغت النسبة على موقع البيان الإلكتروني 82%، وأما على فيسبوك فأكد 91% من المشاركين تفاؤلهم بأن الحدث سيدعم نمو قطاعات الأعمال والحركة السياحية في دبي.

وقال عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات، إن النتائج التي أظهرها الاستبيان تؤكد النظرة المتفائلة للمستقبل الاقتصادي في المنطقة من خلال هذا الحدث الأضخم عالمياً، لافتاً إلى أن هذا التفاؤل بمحله، لأن معرض إكسبو فرصة متميزة لأي دولة تستضيفه من خلال الانفتاح مع جميع دول العالم والتي تنعكس بأثر إيجابي على الاقتصاد المحلي على المدى القريب والبعيد، ومما لا شك فيه أن إكسبو ومنذ الإعلان عن استضافة الإمارات له، كان أحد أهم المحركات للتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وانعكست نتائجه الإيجابية من خلال تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسة كالعقارات والسياحة وعدد من قطاعات الخدمات، وهذه النتائج لمسناها قبل تنظيم المعرض من خلال الرؤى والخطط الاستراتيجية التي انتهجتها قيادتنا الرشيدة بتوفير بنية تحتية ضخمة قادرة على استيعاب الحدث بشكل يليق بمكانة الإمارات على الصعيد الإقليمي والدولي وهو ما سيزيد من مكانة الإمارات أيضاً التي سيتم على أراضيها استعراض تطور المجتمع العالمي وما وصل إليه من تقدم في المجالات.

وأضاف المناعي: شكل إكسبو 2020 مرحلة جديدة من التطور والنمو، وفتح نافذة للعالم على ما وصلت إليه الدولة من تطور حضاري وما تمتلكه من قدرة اقتصادية ذات تأثيرات واسعة في المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن تأييد العالم استضافة دبي هذا الحدث، لم يكن ليتم لولا إدراكه مدى التفوق الذي وصلت إليه اليوم في جميع المجالات، والتي باتت العنوان الأول لاستضافة المعارض العالمية والفعاليات التجارية الضخمة، ومركزاً فاعلاً للتواصل الحضاري والثقافي والذي يجسده شعار المعرض (تواصل العقول وصنع المستقبل).

من جانبه، أكد الدكتور هيثم الحاج علي الرئيس التنفيذي لشركة دبي لينك للسفر والسياحة أن السياحة والفنادق من أبرز القطاعات المستفيدة من إكسبو 2020 دبي، حيث سيستقطب الحدث الذي يتم تنظيمه للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوبي آسيا 25 مليون زيارة ومن المتوقع أن يأتي 70% من الزوار من خارج الإمارات.