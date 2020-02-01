«إكسبو» يرفع الطلب على حلول تخزين البيانات الذكية

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة «سيجيت»، المتخصصة في تخزين البيانات، أن معرض إكسبو 2020 دبي سيقود الطلب في المنطقة على حلول تخزين البيانات الذكية وذات السعات العالية التي يمكنها معالجة وتحليل البيانات في أوقات قياسية.

وقال فيليب فاليانت مدير الدعم التقني لشركة «سيجيت» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: لاشك أن العدد الكبير المتوقع لزوار معرض إكسبو والذي يقدر بنحو 25 مليون زائر، سيخلق كماً كبيراً من البيانات التي بدورها بحاجة إلى حلول تخزين ذكية وذات سعات عالية أكثر بكثير من تلك الحلول المتوفرة حالياً في الأسواق. لذلك على شركات القطاع المسارعة بتوفير هذا النوع من الحلول.

وأضاف فيليب: نحن نتوقع زيادة الطلب على حلولنا خلال إكسبو، لاسيما أننا نوفر حلول تخزين ذكية بسعات عالية جداً لا يمكن منافستها. وتوقع أن يزيد الطلب على وحدات المراقبة التي تتطلب حلول تخزين بيانات ذات مواصفات عالية، خلال الفترة المقبلة، مع العلم بأن عدد الوحدات التي يتم بيعها حالياً في منطقة الشرق الأوسط يبلغ حوالي 600 ألف وحدة سنوياً، ونحن نتوقع نمواً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة على حلول المراقبة.

وأشار إلى أن الطلب على حلول التخزين خلال إكسبو لن يقتصر على الإمارات فحسب بل أيضاً سيكون خارج المنطقة على اعتبار أن هذا العدد الضخم من الزوار سيخلق كماً كبيراً من البيانات مثل الصور والفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي التي تمتلك مراكز تخزين بيانات خارج المنطقة.