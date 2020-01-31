وفد غرفة رأس الخيمة يزور «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

زار وفد من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة موقع معرض «إكسبو 2020 دبي» في منطقة دبي الجنوب، وجاءت الزيارة في إطار مشاركة الغرفة بمكتب لها يمثلها بإكسبو خلال فترة فعالياته.

وقام الوفد بالاطلاع على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية والبنية التحتية لإكسبو، برئاسة محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعارف المزكي عضو مجلس الإدارة.

ومحمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة، وعدد من مسؤولي الغرفة وموظفيها.

ولدى وصول وفد غرفة التجارة كان في استقبالهم خالد محمد شرف، مدير إدارة شؤون الأعمال الدولية لمكتب إكسبو 2020 دبي.

حيث أطلع الوفد على عرض تقديمي عن إكسبو تعرفوا خلاله على مراحل المشروع وما تم إنجازه على صعيد الإنشاءات والتحضيرات لاستضافة الحدث العالمي في أكتوبر المقبل، واصطحبهم في جولة بمواقع العمل اطلعوا خلالها على كم الإنشاءات والبنية التحتية.

والفرص المقدمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، وكذلك الاستفادة التي سيقدمها المعرض للزوار خلال الـ 173 يوماً، ولمحة حول تاريخ إكسبو، وكذلك عدد الزيارات المتوقعة خلال إكسبو 2020، والتي يتوقع لها أن تصل إلى أكثر من 25 مليون زائر، منها 70% من خارج الدولة، وكذلك التعريف بإرث إكسبو واستدامته لمدينة شاملة بعد الحدث.