ولي عهد لوكسمبورغ يتفقد إنشاءات جناح بلاده

المصدر: دبي - بشار باغ

زار الأمير غيوم، ولي عهد دوقية لوكسمبورغ الكبرى، جناح بلاده في موقع إكسبو 2020 دبي، واطلع على سير الأعمال الإنشائية في الجناح، بحضور إيتيان شنايدر، نائب رئيس وزراء لوكسمبورغ، وماغي نيجل، المفوض العام للجناح.

وكانت لوكسمبورغ قد دشنت إنشاءات جناحها في إكسبو 2020 في مايو 2018 لتكون أول دولة أجنبية تضع حجر الأساس لجناحها في الحدث العالمي.

ويقع الجناح في منطقة الفرص، ويضم مساحة للعرض، ومساحة متعددة الأغراض، ومطعماً ومتجراً ومكاتب إدارية ومنشآت فنية. ويتجسد الموضوع الرئيسي للجناح «لوكسمبورغ الغنية بالموارد»، والذي يعكس مكانتها كدولة ذكية تتطلع إلى ربط الموارد البشرية والطبيعية والتقنية والمالية التي تحتاجها لبناء مستقبلها.

وتركز عمارة الجناح على القضايا ذات الصلة بالموارد، وستبرز طموح لوكسمبورغ وتروّج لقدرة البلد على إعادة ابتكار نفسه والتزامه بالنمو المستدام.