روسيا تتطلع إلى عقود ضخمة في «إكسبو دبي»

المصدر: موسكو - فهيم الصوراني

تستعد روسيا للمشاركة في أحد أكبر الأجنحة بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث تولي الجهات الرسمية ووسائل الإعلام أهمية كبيرة لهذا الحدث العالمي الذي يعد تحدياً في نفس الوقت، لقدرة الشركات الروسية على تحقيق اختراق جديد في مجالي التجارة والتعاون الدوليين.

ووفق المصادر الحكومية، ستبلغ مساحة الجناح الروسي نحو 4500 متر مربع بارتفاع يتجاوز الـ 20 متراً، ويتميز بأن موقعه سيكون عند مدخل المعرض مباشرة، ما سيمنحه أفضلية وقيمة إضافيتين، حسب خبراء روس.

فرصة تاريخية

وتأمل الشركات الروسية في الاستفادة القصوى من الفرص التي سيوفرها المعرض لجهة توقيع عقود تجارية كبرى، لاسيما بالنظر إلى العدد الكبير من الدول المشاركة، 192 دولة، وذلك بجناح غير مسبوق من حيث المساحة وطبيعة التصميم والمعروضات، وبإضاءة تتغير وفقاً لأوقات النهار.

وقد بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة بإجراء الخطوات العملية لإعداد الجناح الروسي في دبي، حيث سيتم توفير كافة المعدات والتقنيات اللازمة من روسيا بشكل لائق، استعداداً للبدء بعمليات الإنشاء، وذلك بعد توقيع نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي غيورغي كالامانوف اتفاقية المشاركة مع المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 في دبي نجيب العلي.

اقتصاد حيوي

وحسب التصريحات الرسمية، تخطط روسيا لتجعل من جناحها في إكسبو 2020 دبي جسراً تجارياً واقتصادياً بين القارتين الآسيوية والأوروبية، إلى جانب التركيز على إبراز حسن الضيافة وخصوصيات التقاليد الروسية، كما صرح بذلك وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف.

وستشكل الندوات أحد أبرز مظاهر المشاركة والتفاعل الروسي مع إكسبو 2020 دبي.

مشاركة

ويراهن الجانب الروسي على أن المشاركة في إكسبو 2020 دبي ستساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين روسيا والعالم العربي.

كما يقول الخبير الاقتصادي فيكتور لانوش في تصريحات لـ«البيان»، ركز فيها على أهمية إعطاء التبادل التجاري مع بلدان المنطقة أهمية خاصة، نظراً لحيويتها من حيث الثروات ووتيرة التطور وديناميكية الاستثمارات.

ويدلل لانوش على كلامه بأن روسيا ستنفق نحو 50 مليون دولار على تجهيز جناحها في إكسبو 2020 دبي.

وهو رقم قياسي وغير مسبوق في تاريخ مشاركة روسيا في المعارض الدولية، إذ لم يتجاوز حجم إنفاقها على المشاركة في معرض شنغهاي في 2010، 20 مليون دولار، أما في معرضي ميلانو في عام 2015 وآستانا 2017 فبلغ نحو 25 مليون دولار.