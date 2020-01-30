تقدّم سريع بالعمليات التشغيلية لـ«إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

على بعد أقل من عام عن انطلاق إكسبو 2020 دبي الذي سيفتح أبوابه خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، يستمر العمل على التحضير لاستضافة الحدث الأروع في العالم وأول إكسبو دولي في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ونواصل تحقيق تقدم كبير.

المشاركات الدولية

أكدت 192 دولة مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، ما يعني أننا تجاوزنا عدد المشاركات المستهدف في ملف الاستضافة، والتي كانت تبلغ 180 دولة عند تقديم الملف في عام 2013.

أجنحة الدول

سيكون لكل بلد مشارك في إكسبو 2020 دبي جناحه الخاص للمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي الممتد منذ نحو 170 عاماً. وقد أعلنت عشرات الدول بالفعل عن تصاميم أجنحتها والمواضيع التي ستتطرق إليها وتجربة الزوار التي ستقدمها. أمثلة:

• جناح المملكة العربية السعودية يشبه في شكله نافذة ضخمة تفتح من الأرض وترتفع إلى السماء ويرمز لمستقبل المملكة المشرق. وسيسلط الجناح الضوء على تراث المملكة الغني وانفتاحها على قطاعي الأعمال والسياحة.

• جناح المملكة المتحدة مستوحى من مشروع للعالم الراحل ستيفن هوكينغ. وسيعرض الجناح على واجهته الخارجية قصيدة شعرية تتغير باستمرار من صنع الذكاء الصناعي وإسهامات الزوار.

• جناح البرازيل يتضمن نموذجاً يحاكي حوض الأمازون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيستحضر الجناح مشهد المناطق المطلة على النهر ونسيمها وروحها، وسيكون على شكل مكعب مضيء في الليل يطفو على سطح الماء.

وستكون ساحة الوصل المعلم الرئيسي في قلب موقع إكسبو 2020 دبي، وستستضيف عدداً من الفعاليات والاحتفالات الضخمة خلال فترة انعقاد الحدث وبعدها.

جناح الفرص

سيشجع الجناح التفاعلي الزوار على تقديم إسهام هادف في أهداف التنمية المستدامة، وهي مجموعة مؤلفة من 17 هدفاً ستتيح، في حال تحقيقها، الحياة الكريمة لكل واحد، بما يؤكد أن كل واحد منا له دور يؤديه لمستقبل أفضل.

جناح التنقل

سيستكشف حركة الناس والبضائع والأفكار والبيانات، وكيف قاد التنقل التطور الإنساني من أولى خطواتنا خارج أفريقيا إلى الابتكارات المتقدمة في يومنا هذا.

«تيرّا» جناح الاستدامة

يضم مظلة فولاذية بحجم 130 متراً مربعاً مغطاة بـ 1.055 لوحة شمسية، قادرة على توليد 4 غيغاوات من الكهرباء في الساعة. وأُعلن عن تجربة الزوار التي يتيحها هذا الجناح في أبريل 2019، وستحكي هذه الرحلة قصة علاقة الإنسان بالطبيعة، وأثرنا عليها.

39000

بلغ عدد المؤسسات المسجلة للعمل مع إكسبو 2020 دبي نحو 39 ألف مؤسسة من أكثر من 150 بلداً. ويشمل هذا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعطى لها الأولوية في ترسية العقود. وحالياً تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 50.45% من مجموع الشركات المسجلة لدى إكسبو 2020، وقد نالت حتى الآن 54.2% من عقود إكسبو. ومن خلال برنامج إكسبو 2020 دبي للمنتجات والتراخيص، يسعى المعرض لطرح نحو 5000 منتج مرخّص. وجميع المنتجات الأولى التي حصلت على ترخيص ومتوفرة حالياً هي لشركات صغيرة ومتوسطة من مجلس التعاون الخليجي، ومنها: الشوكولاتة المستلهمة من إكسبو من إنتاج ميرزام، وصابون حليب النوق من إنتاج مصنع ذا كامل سوب فاكتوري، وتمور بتيل، وبسكوت الطاقة من شركة ذا الديتس بار كمبني، وباتشي للشوكولاتة، ومجموعة ملابس من سبلاش. (دبي- البيان)