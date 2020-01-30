تسمية سفيرين لجناح فرنسا في «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

أعلن الجناح الفرنسي في معرض إكسبو 2020 دبي، اسمي سفيري الجناح بهذا الحدث العالمي، وهما جيسيكا بريالباتو صانعة الحلويات الشهيرة، وتوماس بيسكيت، وهو مهندس فضاء فرنسي، طيار ورائد فضاء تابع لوكالة الفضاء الأوروبية. ويجسد السفيران، القيم والجرأة والفن الذي يتحلى به الجناح الفرنسي. يأتي ذلك بعد مرور عام على إعلان انضمام فرنسا إلى المعرض الدولي.

وقال إريك لانكيه، المفوض العام للجناح الفرنسي، رئيس الشركة الفرنسية للمعارض (كوفريكس): الدعم الذي تقدمه جيسيكا بريالباتو وتوماس بيسكيت للجناح الفرنسي في المعرض العالمي إكسبو 2020 دبي، يوضح مدى قدرتنا على الابتكار التكنولوجي، فضلاً عن الفن الفرنسي، وجميع ميزاته.

وهذان الشخصان المذهلان، يكمل كل منهما الآخر في كيفية تمثيلهما للغنى والتنوع الذين يتمتع بهما الجناح الفرنسي.

تنقل

وستشارك فرنسا، التي اختارت منطقة «التنقل» في إكسبو 2020 دبي، رؤيتها المستقبلية الخاصة بقطاع النقل، والتي ترتكز على مراعاة البيئة والاستدامة. كما ستعرض فرنسا خططتها الخاصة بتصميم وبناء المساحات الطبيعية ذات الصلة، والملائمة لجميع الاحتياجات.

رؤية

وسيجسد ممثلو الجناح الفرنسي، رؤية فرنسا المتعلقة بإكسبو 2020 دبي، ومدى انخراطها في هذا المشروع، بالإضافة إلى عرض خبراتهم التي سوف تمكّن فرنسا من التألق على الساحة الدولية.

فقد تميّزت جيسيكا بريالباتو، التي تُوّجت بجائزة «أفضل صانع حلويات» في العالم في عام 2019، من قبل أفضل 50 مطعماً في العالم، وتوماس بيسكيت رائد الفضاء الفرنسي، المنضوي تحت راية وكالة الفضاء الأوروبية، بالتزامهما بالقضايا الإنسانية، كلٌ في مجاله.

وتم الكشف عن الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 دبي، في مارس 2019، ومن ثم تم وضع حجر الأساس في الموقع في دبي، في الثاني من يونيو 2019، من قبل إليزابيث بورن وزيرة التحول البيئي الفرنسية. وتسير الأعمال الإنشائية للجناح، وفقاً للمخطط المرسوم، ومن المقرر أن يفتح أبوابه أمام زوار المعرض العالمي في 20 أكتوبر المقبل.

ومن خلال عرض جاذبية فرنسا للسياح والشركات، على حد سواء، فإن هذا الجناح يجمع ما بين الهندسة المعمارية الفريدة من نوعها، والتصاميم الغامرة التي تحترم القضايا البيئية، مع الالتزام بالاستدامة، من خلال كونه يمكن تفكيكه وإعادة تحريك أجزائه القابلة للاستخدام مرة أخرى بالكامل، بعد انتهاء فترة المعرض.

ويعد النجاح الفرنسي حتى الآن، أحد أكثر الأجنحة تقدماً في موقع إكسبو 2020 دبي، من حيث العملية الإنشائية، وقد تم الوفاء بجميع المواعيد النهائية المحددة.

خطوات تنفيذية

وأعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للتحول البيئي والشامل، عن اسمي سفيري الجناح الفرنسي، في حين سيقوم الجناح بكشف النقاب عن أولى خطواته التنفيذية في المرحلة المقبلة، خلال الربيع، ويقدم المزيد من التفاصيل حول المعارض الخمسة المؤقتة للجناح الفرنسي، بالإضافة إلى معلومات حول المعرض الدائم.