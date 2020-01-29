إنجاز محطات تغطية منطقة إكسبو

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

أوضح منصـور جمعة بوعصيبة المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة في دبي لـ«البيان»، أنه تم استكمال 90 % من المحطات الداخلية والخارجية لمنطقة إكسبو 2020، وأنه خلال الربع الأول من العام الجاري سيتم افتتاح غرفتي عمليات الشبكة والتأمين الخاص بها، والتي من شأنها مراقبة دقة أداء شبكات الاتصال في دبي على مدار الساعة.

وأضاف تفصيلاً أنه بحلول مارس المقبل ستكون شبكة نداء جاهزة للعمل في منطقة إكسبو 2020، وتطبيق أحدث التطورات المتعلقة بشبكة الجيل الرابع والتي من شأنها تقديم خدمات الاتصالات المتقدمة كنقل البيانات والبث الحي المرتبط بمراكز التحكم وغيرها من الخدمات بطريقة سريعة وآمنة، بالإضافة إلى توفير نظام الاتصالات اللاسلكية «تيترا»، الذي سيمكن منظمي الحدث من الاتصال اللاسلكي واتصال المجموعات، بالإضافة إلى الاتصال بالخطوط الأرضية والبدالات والهواتف المتحركة وذلك بهدف تعزيز العمليات اليومية وزيادة الكفاءة التشغيلية والحد من الوقت اللازم لاستكمال العمليات.

وقال إن شبكة «نداء»، ستتيح مجموعة واسعة من حلولها الخاصة بالأزمات والطوارئ والمصممة لترسيخ مكانة دبي كوجهة ذكية تتمتع بالأمن والسلامة وتقديم تجربة سلسة لكل من اللجنة المنظمة وموظفي الأمن والمؤسسات الحكومية التي تتولى مسؤولية التدابير الأمنية مثل القيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني والإسعاف في دبي وغيرها من الجهات المعنية بما يلبي أحد المتطلبات الرئيسية للحدث، في توفير حلول اتصالات آمنة ومستمرة.

غرفة عمليات

ولفت إلى أن هناك تواصلاً مستمراً مع المسؤولين عن إكسبو للتعرف على متطلباتهم أولاً بأول، وتلبيتها بالشكل اللائق حتى يظهر الحدث بالشكل المأمول منه، خاصة فيما يتعلق بمعرفة عدد المستخدمين لشبكة اتصالات «نداء» والجهات الحكومية، للتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها خلال فترة تنظيم إكسبو، وأنهم وضعوا خططهم الخاصة بتقديم الطاقة القصوى لاستخدام الشبكة.

وأفاد بوعصيبة أنه سيتم افتتاح غرفة عمليات الشبكة وتأمينها خلال الربع الأول 2020، وأن هناك إجراءات أمنية يتم اتباعها لتأمين الشبكة وعدم اختراقها من خلال استخدام أفضل المعايير والمقاييس، مؤكداً أن هناك حماية أمنية مطلقة لهذه البيانات من انتهاكها، وأن «نداء» دأبت منذ نشأتها على انتهاج أفضل الممارسات الإدارية والتشغيلية، وذلك لبلوغ أرقى المعايير في عالم الاتصالات، خاصة أن هذه التكنولوجيات الحديثة تستخدم بيانات شاملة عن الإمارة مثل متابعة الحالة الأمنية عبر شاشات وكاميرات مراقبة وكافة عمليات الاتصال التي تتم.

تغطية واسعة

وذكر المدير التنفيذي لـ«نداء» أن هناك 140 محطة تغطية منتشرة داخل دبي وضواحيها،، تتمتع بالكفاءة والفعالية والاعتمادية، حيث يتم تقديم مجموعة كبيرة من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتخصصة، للمتعاملين خاصة من المؤسسات الحكومية، وبمقدمتها «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف» و«هيئة صحة دبي»، حيث توفر «نداء» سيارة الإسعاف الذكية المرتبطة بشبكة الجيل الرابع، والتي تضم معدات حديثة مثل كاميرا بزاوية تصوير 360 درجة وكاميرا الجسم، وأجهزة استشعار حيوية متطورة وسماعة طبية معززة بإنترنت الأشياء، مما يساعد الأطباء في المستشفيات على مراقبة صحة المرضى عن بُعد بدقة وكفاءة، وضمان تدفق المعلومات بسهولة وسرعة لمتخذي القرار، فضلاً عن توفير مجموعة من التطبيقات الذكية المتميزة التي تجمع مختلف الأجهزة والكاميرات وأي نظام يضم تقنيات الفيديو والبيانات الوصفية والصوت في منصة مفتوحة ومشتركة، متطرقاً إلى تطبيق المراسلة الآمن «ستاشكات» الذي يحمي تبادل المعلومات بين المستخدمين، ويتيح للفرق المتخصصة إرسال الرسائل ومقاطع الفيديو والصور، وتخزين الملفات عبر مجموعات الاتصال بطريقة آمنه ومتكاملة.

الجيل الخامس

وشرح بوعصيبة أنهم انتهوا من تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من تشغيل الجيل الرابع للشبكة، فيما يتم حالياً التركيز على خدمات من شأنها تعزيز الحماية الأمنية للشبكة وتعزيز استخدامها في المناطق الكثيفة مثل محيط برج خليفة ومنطقتي ديرة وإكسبو 2020، مشيراً إلى أن المؤسسة جاهزة لتطبيق تقنيات شبكة الجيل الخامس، خاصة أن مؤشرات العمل به بدأت في الظهور وأن المؤسسة تتميز بأن شبكة الجيل الرابع لديها تتمتع بقدرة مواكبة الشبكات الجديدة من خلال بعض التعديلات الفنية البسيطة، ولذلك فهناك مواكبة حثيثة لأي تطور حاصل في هذا الشأن، كما أن هناك دراسات مستفيضة تتم بشكل مستمر للوصول لأفضل تغطية خاصة في المناطق السكنية والمزدحمة فضلاً عن الطرقات الداخلية لمساعدة الجهات الأمنية في أداء مهامها بدقة عالية.

تغطية حتا

وبين بوعصيبة أنه فيما يخص تغطية منطقة حتا بشبكة نداء فإنه سيتم الانتهاء منها بشكل كامل في الربع الثاني من 2020، حيث سيتم توفير تغطية مثالية للطرقات الداخلية والخارجية والمباني وكافة الجهات هناك، منوهاً في الوقت ذاته أنه تم تغطية بعض المناطق البحرية وسواحل دبي بشبكة «التترا»، حيث امتدت التغطية لمسافة 40 كيلومتراً داخل السواحل الشاطئية للإمارة.

ولفت إلى أن المؤسسة تخدم 350 جهة في دبي وبحلول 2021 سيكون مستهدفاً تعاوناً كاملاً مع كافة مؤسسات حكومة دبي، من خلال مدها بأجهزة تهتم بالأمن والسلامة، تستخدم شبكة الجيل الرابع التي توفر نوعية اتصال متميزة وتواكب النهج المستقبلي الذي تسعى إليه الإمارات في ما يخص الذكاء الاصطناعي والتطور الحضري والعمراني، وأن التطور الكبير في استخدام تقنيات انترنت الأشياء، جعل هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المؤسسة، فيما يتعلق بتوفير شبكة تستطيع نقل البيانات مهما كان حجمها ونوعيتها بأقصى سرعة مما ينعكس إيجاباً على أداء المهام الموكلة للشركاء.