دبي تستعد لـ«إكسبو» بتدشين مشروعات كبرى

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ذكرت صحيفة «إل سول 24 اوري» الإيطالية أن دبي تستثمر في إنشاء مشروعات لوجهات ومعالم سياحية جديدة مع اقتراب موعد «إكسبو 2020 دبي»، الذي يحل موعده في أكتوبر المقبل.

ونشرت الصحيفة تقريراً عن أبرز المنشآت السياحية الجديدة المُنتظر تدشينها في دبي بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي». واستعرض التقرير المشروعات السياحية الجديدة، فبدأ بالحديث عن عجلة «عين دبي»، وذكر أنها ستكون أطول عجلة ترفيهية في العالم.

ثم تطرق إلى «متحف المستقبل»، التابع لـ«مؤسسة دبي المستقبل»، وانتقل التقرير إلى مشروع ثالث، وهو «مكتبة محمد بن راشد». ثم تناول التقرير المشروعات الفندقية الجديدة المزمع افتتاحها في دبي، فذكر أن قطاع الفندقة في دبي دائم التطور والتجدد من خلال فنادق جديدة لضمان استقطاب المزيد من الزوار.