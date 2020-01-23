الأمين العام لمجلس التعاون يدشن جناح مجلس التعاون في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

دشن معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس في دبي، جناح مجلس التعاون في إكسبو 2020 دبي، بحضور نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، وعدد من كبار المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس التعاون والمؤسسة المشرفة على تنظيم الحدث الدولي.

وقد اشتمل برنامج التدشين على معاينة التصميم الهندسي لمشروع جناح مجلس التعاون في إكسبو2020 دبي، حيث قدم المدير التنفيذي للشركة المصمصة للأمين العام شرحا حول تفصيلات الجناح وأقسامه والمدلولات الرمزية للتصميم.

كما قام الأمين العام بزيارة إلى موقع إكسبو2020 دبي واطلع على الترتيبات والتجهيزات الإنشائية التي يجري تنفيذها بوتيرة متصاعدة وعمل متواصل لاستكمال تنفيذ جميع الإنشاءات والمرافق في إكسبو 2020 دبي. كما قام معاليه بزيارة الى موقع جناح مجلس التعاون حيث وجه إلى سرعة البدء في تنفيذ الجناح.

وبهذه المناسبة أدلى الأمين العام لمجلس التعاون بتصريح عبر فيه عن بالغ الشكر والتقدير إلى معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، وكافة المسؤولين في مكتب إكسبو على الدعم المقدم لمشاركة مجلس التعاون في إكسبو 2020 دبي. كما أشاد معاليه بالدعم الإيجابي والاهتمام الذي أبداه المجلس الوزاري الموقر بأن تكون للأمانة العامة مشاركة فعالة في إكسبو 2020، تتناسب مع تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء، وأن تقوم الأمانة العامة بإبراز دور المجلس وإنجازاته في جميع المجالات.

وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت إنجازا تاريخيا عندما فازت باستضافة إكسبو الدولي 2020 الذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، مؤكدا سعي مجلس التعاون من خلال مشاركته في المنصة الدولية بأن يكون شريكا في النجاح الذي ستحققه دبي، بمشيئة الله، في تنظيم هذا الحدث العالمي، مؤكدا أن جناح مجلس التعاون في إكسبو 2020 دبي يسعى إلى تسليط الضوء على ما أنجزه مجلس التعاون خلال مسيرته التي تجاوزت ثلاثة عقود في مختلف ميادين العمل المشترك.