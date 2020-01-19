عملات تذكارية بشعار إكسبو دبي

المصدر: ( دبي - بشار باغ )

طرحت شركة «نيوزيلند منت» عملات ذهبية وفضية تذكارية مرخصة من مكتب إكسبو 2020 دبي وتحمل اسم وشعار الحدث، وتوفر الشركة شحناً مجانياً عند شراء هذه المنتجات من موقعها الإلكتروني www.nzmint.com.

وتشمل هذه التذكارات عملة من الذهب الخالص بدرجة نقاء 9999 بوزن 7 غرامات وقطر 22 ملم ويبلغ سعرها 2679 درهماً (730 دولاراً)، بالإضافة إلى عملة من الفضة الخالصة بدرجة نقاء 999 بوزن 40 غراماً وقطر 40 ملم ويبلغ سعرها 477 درهماً (130 دولاراً)، وتتوافر كلتا العملتين بنسختين تحمل إحداهما اسم إكسبو 2020 دبي باللغة العربية والأخرى بالانجليزية.

كما طرحت الشركة النيوزيلندية رقاقة ذهبية بدرجة نقاء 999، ويبلغ وزنها غراماً واحداً بعرض 140 ملم وارتفاع 70 ملم، وتحمل الرقاقة من الأمام صورة ساحة الوصل التي تتوسط موقع إكسبو 2020، فيما تحمل على الجانب الخلفي شعار إكسبو 2020، ويبلغ سعرها 740 درهماً (199 دولاراً)، كما تتوافر رقاقة فضية بدرجة نقاوة 999 وبوزن 5 غرامات ويصل سعرها إلى 277 درهماً (62 دولاراً).