«إكسبو 2020» يعزّز أعمال شركات السياحة

المصدر: دبي- البيان

رفعت دريم إن، شركة تأجير المساكن الفاخرة، محفظتها 25 %، مدفوعة بتزايد أعداد السياح القادمين إلى دبي، واقتراب معرض إكسبو 2020.

ورحبت الشركة بالخطوة التــي اتخــذتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدـة، بتقديم تأشــيرات زيارة لمدة خمس سنوات، تسـمح للســـائحين بالدخـــول إلى الـــدولــــة لأكـــثر من مــــــرة خـــلال تلـــك الفـــترة.

عمليات استحواذ

على صعيد آخر، استحوذت دريم إن، قبل أسابيع، على 40 عقاراً تقع في المواقع الرئيسة في دبي، ومنها مارينا، جزيرة النخلة ووسط دبي، استجابةً لطلب المستهلكين من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المملكة المتحدة وأوروبا. وتتنوع تلك الوحدات السكنية ما بين الاستوديوهات والفلل، والبنتهاوس المكون من 5 أسرّة، ما يجعل العدد الإجمالي للوحدات السكنية التي تديرها دريم إن، إلى ما يقرب من 200.

فرص مذهلة

ويقول ستيف بنشيمول، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دريم إن: «أردنا الاستفادة من الفرص المذهلة التي توفرها إمارة دبي للشركات العاملة بقطاع الضيافة، مع تزايد أعداد السياح القادمين للإمارة، وخاصة خلال العام الجاري، وما يتضمنه من إقامة لمعرض إكسبو 2020. وأود الإشارة إلى أهمية طرح تأشيرة زيارة لمدة 5 سنوات، والتي تعتبر بمثابة حافز قوي، سيكون له تأثير كبير في أعمالنا».