جناح إكسبو يجذب اهتمام الزوار بحافلة إعادة التدوير

المصدر: أبوظبي- البيان

جذب جناح إكسبو 2020 في المعرض المصاحب بالقمة العالمية لطاقة المستقبل اهتمام المشاركين والزوار، حيث شغل الجناح مساحة كبيرة. وتميز بعرض «حافلة إعادة التدوير»، بهدف تحفيز إعادة التدوير وتوعية المجتمع بالعادات البيئية السليمة. والحافلة التي صنعتها شركة «دلسكو» هي الأولى من نوعها في المنطقة، وتضم مجموعة من الصناديق لمختلف المخلفات القابلة لإعادة التدوير.

وستتوجه الحافلة اليوم بعد انتهاء القمة العالمية لطاقة المستقبل، إلى موقع إكسبو 2020 دبي لأسبوع إكسبو للاستدامة، والذي يقام في الفترة من 19 إلى 23 يناير 2020، لتوعية جميع موظفي إكسبو بأهمية فصل النفايات وإعادة تدويرها.

وتدعم المبادرة أيضاً جزءاً من أهداف إكسبو 2020 دبي للتفاعل مع المجتمع، وتوسيع تأثير مفهوم الاستدامة إلى ما بعد فترة الحدث الذي يستمر 6 أشهر، ويشمل خط سير الحافلة المخطط له التوقف في المدارس لتسليط الضوء على إعادة تدوير النفايات، والتوعية البيئية ومساهمتها في خلق اقتصاد دائري مستدام.

وتدعم «دلسكو» جهود إكسبو 2020 دبي، في أن يكون الحدث الأكثر استدامة على الإطلاق، وذلك من خلال إعادة تدوير 85 بالمئة من إجمالي النفايات الصادرة من خلال الحدث.