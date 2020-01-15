طيران الإمارات تتطلع للترحيب بالعالم في إكسبو

المصدر: (دبي-وائل الخطيب)

أكد تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أن الشركة تتطلع للترحيب بالعالم في دبي للمشاركة في معرض إكسبو 2020، مشيراً إلى إننا سنعرض مستقبل الطيران في جناح الشركة بالمعرض، لافتاً أن الشركة ستستمر في تعزيز شراكاتها لتوفير مزيد من التواصل والقيمة لعملائها خلال عام 2020.

وقال تيم كلارك، في تقرير نشرته صحيفة «إندبندنت» المالطية:«انصب الاهتمام في عام 2019 على إعادة تقويم حجم الأسطول وخطط شبكة النقل، بعدما اتضح أن برنامج A380 سيتوقف لا محالة، ولقد ظهرت بقوة مدى ديناميكية الشركة في توزيع القدرة خلال عملية تجديد المدرج الجنوبي في مطار دبي، فضلاً عن الاستجابة السريعة للقوى المتقلبة في السياسة والاقتصاد الاجتماعي على مدار العام، وقدرة الشركة على الحركة والنتائج الجيدة التي حققتها».وأضاف إن التركيز ظل منصباً على الوفاء بوعدها للعملاء بطيران أفضل، من خلال تعزيز المنتجات والخدماتها في جميع نقاط الاتصال.

واختتمت الشركة العام بمجموعة من المنتجات والشبكات وتجربة العملاء. وتستهل الشركة 2020 بالتركيز على تعزيز أعمالها عبر مقاييس الخبرة التشغيلية والتجارية والعملاء والإثارة لمعرض إكسبو 2020.