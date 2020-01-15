إكسبو ينجز أكبر شاشة 360 درجة في العالم

المصدر: (دبي – بشار باغ )

أشاد حساب المكتب الدولي للمعارض، الجهة المشرفة على معارض إكسبو الدولية، بإنجاز إكسبو 2020 دبي لقبة ساحة الوصل، وقال المكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، إن الساحة تشكل المحور المركزي لموقع إكسبو دبي، ويشكل سقفها أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة في العالم، ونشر المكتب صورتين حديثتين للقبة. وتشكل ساحة الوصل المعلم الرئيس في قلب موقع إكسبو 2020 دبي، وستستضيف عدداً من الفعاليات والاحتفالات الضخمة خلال فترة انعقاد الحدث وبعدها.

وستكون قبة الساحة الدائرية شاشة عملاقة، توفر تجربة عرض غامرة بنطاق 360 درجة، يمكن مشاهدتها من الداخل والخارج. وتغطي قبة ساحة الوصل الفولاذية، مساحة تساوي 16 معلب تنس، وتزن ما يعادل 500 فيل، ويصل ارتفاع قبة ساحة الوصل إلى 67.5 متراً، وهو ارتفاع يفوق طول برج بيزا المائل بعشرة أمتار، وبقطر يبلغ 130 متراً، فإن قبة ساحة الوصل تتسع لإيواء طائرتين من نوع إيرباص إي 380.