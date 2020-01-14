«شل» شريكاً وطنياً لهولندا في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي- البيان

وقعت شركة شل الإمارات اتفاقية تُصبح بموجبها شريكاً وطنياً لجناح هولندا في إكسبو 2020 دبي.

وقال علي الجنابي رئيس مجلس إدارة شل في الإمارات: متحمسون للمشاركة كجزء من جناح هولندا في أكبر حدث على الإطلاق في المنطقة، ونسعى إلى عرض ابتكارات شل في مجال الطاقة وكذلك عرض الدور المحوري الذي تلعبه شل في العالم الحديث على زوار المعرض.

وأضاف: تعد مشاركتنا امتداداً لشراكتنا وتاريخنا النابض بالحياة في الإمارات والذي يمتد إلى 80 سنة.

وقال لودي امبراختس، سفير هولندا في الإمارات الذي حضر الإعلان: لانتقال الطاقة أهمية كبرى في الوقت الحاضر وفي المستقبل، لذا، نحن نتطلع إلى التعاون مع شل في هذا المجال بشكل خاص وكذلك نتطلع إلى تواجد شل والتزامها كراعٍ للمشاركة الهولندية في إكسبو 2020 دبي.

وقال هانز ساندي، المفوض العام للجناح الهولندي في إكسبو 2020 دبي قائلاً: نرحب بشركة شل كراعٍ للجناح الهولندي، ونتطلع إلى تقديم حلول الطاقة المُتجددة من خلال هذه المنصة العالمية. وستُقدم شل لزوار إكسبو 2020 تقنيات مثيرة تستخدمها في إنتاج طاقات جديدة سواء كانت تقليدية أو جديدة وذلك تماشياً مع المواضيع الفرعية الثلاثة لإكسبو وهي الفرص والتنقل والاستدامة.

كما ستنظم شل إحدى أبرز فعالياتها الرائدة «اصنع المستقبل» في الشرق الأوسط للمرة الأولى وهي البرنامج الذي يهدف إلى إشراك الشباب في المشروعات المُبتكرة التي تقوم شل بتطويرها في سبيل خلق مُستقبل أكثر استدامة وغني بالطاقة ومنخفض الكربون.