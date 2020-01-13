قادة العالم يدعمون "إكسبو2020" في أسبوع أبوظبي للاستدامة

المصدر: أبوظبي – البيان

دعم قادة ورؤساء 9 دول "اكسبو2020 دبي" خلال افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة اليوم في أبوظبي، حيث افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دورة هذا العام من "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 " الذي يقام تحت عنوان "تسريع وتيرة التنمية المستدامة " في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك "، بحضور وهم جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا والدكتور أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا وداني فور رئيس جمهورية سيشل وإبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي وجوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون وبول كاجامي رئيس جمهورية رواندا وآنا برنابيتش رئيسة مجلس الوزراء في جمهورية صربيا والشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية وخوسايا فوريكي باينيماراما رئيس وزراء جمهورية جزر فيجي.