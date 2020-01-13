23 % حصة دول جنوب آسيا من زوار إكسبو

المصدر: (دبي – بشار باغ )

توقعت دراسة صادرة عن مكتب إكسبو 2020 دبي أن تستحوذ دول جنوب آسيا على 23 % من إجمالي زوار الحدث الدوليين، على أن تصل نسبة الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي 17 %.

وأشارت الدراسة إلى أن دول أوروبا الغربية تستحوذ على 15 % من الزوار الدوليين، فيما تصل حصة دول شرق آسيا إلى 11 % بالإضافة إلى 10 % نسبة الزوار من روسيا ورابطة الدول المستقل.

ورجحت الدراسة أن تستحوذ 5 دول على صدارة الدولة المصدرة للزوار إلى إكسبو 2020، وتأتي الهند في مقدمتها بنسبة 18 % من إجمالي الزيارات الدولية، تليها السعودية بـ 10 %، ثم روسيا بـ 1 0 %، ثم الصين بـ 7 %، وبريطانيا بـ 6 %.