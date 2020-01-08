إكسبو 2020 دبي يستعد للارتقاء بمعايير الأمن والسلامة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت اللجنة المنظمة لمعرض "إكسبو 2020 دبي" عن استعدادها الكامل للارتقاء بمعايير الأمن والسلامة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تتصدر سلامة الزوار قائمة الأولويات ضمن الفعالية الأضخم عالمياً والتي بدأ العد التنازلي لانطلاقها بعد 10 أشهر فقط.

وستستقطب دبي أنظار العالم لمدة 6 أشهر بدءاً من 20 أكتوبر 2020، حيث سيستضيف معرض "إكسبو 2020 دبي" حوالي 60 عرضاً ترفيهياً حياً لمدة تزيد عن 15 ساعة يومياً. وتحمل استضافة المعرض الكثير من التحديات الأمنية لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة التي ستستضيف المعرض العالمي الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي سيشهد مشاركة حوالي 190 دولة واستقبال حوالي 25 مليون زائراً.

وقد وضعت اللجنة المنظمة هدف تحقيق السلامة والأمن على رأس قائمة أولوياتها منذ البداية، حيث صرّح أحد المتحدثين باسم اللجنة المنظمة لمعرض "إكسبو 2020 دبي": "نبحث عن أحدث الابتكارات والتقنيات المتطورة التي ستساعدنا في خلق بيئة آمنة خلال فعاليات المعرض". وهذا ما تُرجم على أرض الواقع عبر الاستعانة بمجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الأمن للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، حيث تمت دعوة الشركات لحضور فعالية "لقاء المشترين" بهدف معرفة المزيد حول متطلبات المعرض الأمنية والفرص المتاحة للمشاركة، بالإضافة إلى عرض منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر أمام فريق المعرض.

وإلى جانب حثّ الشركات الصغيرة والمتوسطة على إطلاق العنان للابتكار والإبداع، تم أيضاً تشجيع الشركات متعددة الجنسيات على لعب دور فاعل في ضمان تحقيق معايير الأمن في كافة أنحاء موقع الفعالية ضمن دبي الجنوب، والذي سيحتضن إحدى أكبر المنشآت لتقنيات البناء الذكي والأتمتة على مستوى العالم.

وتستعد شركة "هيكفيجن ميدل إيست"، الشركة الصينية العملاقة في مجال أنظمة المراقبة بالفيديو التي تعمل حالياً على تطوير تقنيات التعلم الآلي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لضمان تقديم أحدث التقنيات الأمنية المتطورة، لتسجيل حضورها الإقليمي عبر مشاركتها في معرض "إكسبو 2020 دبي". حيث أكد بينسون تشو، الرئيس الإقليمي للشركة، أن المعرض سيرتقي بمعايير الأمن في الفعاليات الكبرى مستقبلاً، ويوفر أبرز العروض الترفيهية والسياحية على مستوى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقبل مشاركتها في فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي"، تستعد الشركة لعرض أحدث تقنياتها في "إنترسك"، المعرض التجاري الرائد عالمياً في مجال الأمن والسلامة والحماية من الحريق، والذي سينعقد في مركز دبي التجاري العالمي من 19 ولغاية 21 يناير.

ويتصدر موضوع الأمن المحاور الأساسية لأجندة معرض "إكسبو 2020 دبي"، حيث تم تخصيص جزء كامل من فعاليات "قمة إنترسك لأمن المستقبل" التي ستنعقد في 19 و20 يناير على هامش المعرض، لمناقشة موضوع الأمن في ظل الأولوية البالغة لحماية الجماهير في معرض "إكسبو 2020 دبي".

وتستقطب الجلسة نخبة من أهم المتحدثين البارزين الذين يسلطون الضوء على الخطوات التي يتم اتخاذها لضمان تحقيق أقصى معايير السلامة ضمن الفعالية الأضخم عالمياً، حيث سيناقش العقيد علي خليفة الغيص، نائب أول رئيس أمن الفعالية، معايير الأمن والسلامة وحماية الجماهير في معرض "إكسبو 2020 دبي".

وبدوره سيوضح المهندس عارف الجناحي، مدير العمليات والخدمات الأمنية في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية "سيرا دبي"، المنهجية الأمنية التي تعتمدها المؤسسة خلال فعاليات "إكسبو 2020 دبي"، فضلاً عن مشاركته في جلسة حوارية لتسليط الضوء على التعاون الجاري بين الفرق لتحقيق أقصى مستويات السلامة والأمن خلال هذه الفعالية.

بينما ستتناول جلسة حوارية أخرى مدى استعداد قطاعات الخدمات الجانبية كالضيافة والتجزئة والسياحة لتلبية متطلبات معرض "إكسبو 2020 دبي". وسيحظى المندوبون بفرصة الاطّلاع على التحليلات المعمّقة حول إدارة دخول وسلامة الزوار، والآثار والنتائج الأمنية على أعمالهم التجارية والخطوات اللازمة لإدارة وتنظيم الحركة النشطة للمستهلكين. وسيشارك في مناقشة أهمّ هذه النقاط والتحليلات كلاً من سايمون هاوز، مدير السلامة والأمن العالميين لدى "ماريوت الدولية"؛ ونيكولاوس جكيونيس، مدير الأمن وشؤون الصحة والسلامة والبيئة لدى شركة "مراس القابضة" في الإمارات العربية المتحدة.

وبهذا الصدد، قال أندرياس ريكس، مدير معرض "إنترسك" لدى "ميسي فرانكفورت" الشرق الأوسط، الجهة المنظمة للفعالية: "تندرج مفاهيم الأمن والنجاح وإدارة السمعة تحت مظلة واحدة، ويمكن استخلاص العديد من أهداف وقيم المعرض قبل زيارته، حيث سيشكّل تربة خصبة وواعدة لدول الخليج التي تواصل ترسيخ مكانتها في استضافة الفعاليات الدولية".

وستستضيف الفعالية بنسختها الـ 22 ما يزيد عن 1,100 عارض من حوالي 54 دولةً، لتسليط الضوء على باقة واسعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات الموزعة ضمن 7 أقسام: الأمن التجاري، والمنازل الذكية، والأمن السيبراني، والحرائق والإنقاذ، والسلامة والصحة، والأمن الداخلي والشرطة والأمن البدني والمحيطي.