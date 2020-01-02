التشيك تكشف عن تصميم جناحها في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

كشفت التشيك عن تصميم جناحها في إكسبو 2020 دبي، حيث يقع الجناح في منطقة الاستدامة. ويحمل الجناح عنوان «ربيع التشيك»، ويهدف إلى تسليط الضوء على إمكانات التكنولوجيا الجديدة في تحويل الصحراء إلى واحة غناء.

والفكرة الرئيسية للجناح تتمثل بإنشاء أرض خصبة في ظروف صحراوية قاسية، وذلك من خلال استخلاص بخار الماء من الهواء، وهي تكنولوجيا مثيرة توجد إمكانات هائلة. ويتضمن الجناح منشأة تعرض تاريخ جمهورية التشيك في مجال صناعة الزجاج التي تعد واحدة من الصناعات القديمة، وهي معروفة في جميع أنحاء العالم لأكثر من 600 سنة.

كما يضم معرضاً دواراً متخصصاً بالجانب الثقافي للتشيك، فضلاً عن منتجع صحي وروبوتات، إلى جانب غرفة اجتماعات يمكن لأعضاء الوفود الاجتماع فيها، ومطعم للمطبخ التشيكي.