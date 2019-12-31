«إكسبو دبي» أهم أحداث المنطقة في 2020

المصدر: دبي- سيد صالح

اختارت مجلة «ميد» البريطانية «إكسبو 2020 دبي» كواحد من 5 أحداث مهمة ستصيغ منطقة الشرق الأوسط وتحدد شكلها خلال العام المقبل.

ونشرت المجلة تقريراً، أمس، عن أهم الأحداث التي ستؤثر في المنطقة خلال العام الجديد الذي سيبدأ غداً.

وذكر التقرير أن «إكسبو 2020 دبي» سيخرج إلى النور أخيراً في أكتوبر المقبل بعد ستة أعوام من التخطيط، والإنشاء والتسويق.

وأوضح التقرير أن «إكسبو 2020 دبي» هو أول معرض عالمي فعلياً تشهده المنطقة، وأضاف أن الحدث يتيح فرصة فريدة للجميع لترويج أنفسهم للعالم.

وأكد تقرير أنه لا يوجد من هو مؤهل للاستفادة من هذا الحدث المشهود أفضل من دبي نفسها، خاصة أنها تسعى لإعادة اختراع مفهوم معارض «إكسبو» كمنصة مرموقة للشركات والحكومات لاكتشاف فرص النمو في منطقة الخليج العربي والأسواق المجاورة.

وأضاف التقرير أن «إكسبو 2020 دبي» يعد بمثابة فرصة سانحة لحكومات مختلف الدول المشاركة فيه لتعزيز إنفاقها للاستفادة من مشاركتها في استقطاب الاستثمارات الخارجية، خاصة في ظل حالة التباطؤ التي تسود الاقتصاد العالمي وضعف النمو نتيجة الحرب التجارية.

ووصفت «ميد» حديثها عن «إكسبو 2020 دبي» في ختام التقرير بأنه يعد بمثابة شرارة حيوية للإلهام وإعادة خلق فرص النمو الاقتصادي في المنطقة.

وأما عن الأحداث الأربعة الأخرى المؤثرة التي ستحدد شكل الشرق الأوسط في 2020 وفقاً للتقرير، فهي الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2020؛ رئاسة المملكة العربية السعودية لرئاسة لمجموعة «الــ 20» في الأول من ديسمبر 2020؛ الانخفاض المتوقع في أسعار النفط العالمية؛ وتراجع سوق المشروعات في المنطقة.