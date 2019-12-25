شرطة دبي: خطة أمنية ومرورية شاملة

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي، جاهزية فرق عملها لاستقبال إكسبو دبي 2020 الذي سيبهر العالم وفق خطة أمنية تم تقسيمها إلى 3 أقسام وهي: «البحث الجنائي»، و«العمليات» و«الدعم والإسناد»، مشيرة في الوقت نفسه إلى وجود خطط وبرامج لتأمين حركة المشاركين والزوار لمنطقة موقع المعرض وفق أفضل الحلول المرورية بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات.

أنظمة ذكية

وأوضحت أنها سخرت كل إمكاناتها وأنظمتها الذكية والتقنية لتقديم الدعم اللازم في كل ما يتعلق بالمجالات الأمنية والخدمية، ومتابعة جميع فرق العمل وعلاقتها مع كل المؤسسات الأمنية في الدولة بهدف تقديم خدمات ذكية ذات جودة عالية لجميع زوّار ومنظّمي الوفود المشاركة.

وأبرمت شرطة دبي اتفاقاً لدعم برنامج المتطوعين في المعرض، وتوفير أساليب تدريب مبتكرة ومرنة تعتمد على التكنولوجيا لهؤلاء المتطوعين وإعدادهم بالشكل الأمثل الذي يمكّنهم من الترحيب بالعالم بالطريقة التي تجسد الوجه الحضاري لدولة الإمارات، واستقبال زوار الدولة بالحفاوة العريقة.

مبادرات خاصة

وأوضحت أن مشاركة منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية مع نحو 30.000 متطوع في الترحيب بالعالم على أرض دولة الإمارات خلال فترة الحدث الدولي الممتدة على مدار 6 أشهر، سيكون له بالغ الأثر في إنجاح المعرض، خصوصاً أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ستسهم في تحسين المبادرات الخاصة بالمجندين بالمشاركة في تأمين وتنظيم الحدث» بحيث تعمد شرطة دبي خلال الفترة المقبلة على تدريبهم ليكونوا مستعدين للحدث.

كما وجهت القيادة العامة لشرطة دبي إلى كافة فرق العمل التابعة لها في مطارات الإمارة باستخدام أرقى الأنظمة الأمنية لتأمين وتسهيل مرور ضيوف المعرض، كاشفةً أنه سيتم تطبيق أنظمة أمنية جديدة لأول مرة خلال فترة المعرض، نظراً لتوقع استقبال أكثر من 25 مليون زائر خلال فترة انعقاده، الأمر الذي يتطلب تطويراً شاملاً للبنية التحتية في مختلف الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين.