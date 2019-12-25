2000 غرفة فندقية في دبي الجنوب

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

تشهد المشاريع الفندقية في دبي بشكل عام وفي منطقة دبي الجنوب سباقاً مع الزمن للانتهاء من الأعمال الإنشائية في أسرع وقت ممكن للاستفادة من التدفقات السياحية المتوقعة بالتزامن مع فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث تشير التوقعات إلى أن عدد الغرف الفندقية سيصل إلى أكثر من 2000 غرفة من مختلف الفئات.

وذكر خبراء ومسؤولون في سلاسل فندقية عالمية أن إكسبو يوضع على طاولة بحث الاستراتيجيات التوسعية للفنادق العالمية، خاصة أن هذا الحدث العالمي يشكل دافعاً لهذه الفنادق على زيادة استثماراتها داخل الدولة ليكون لها دور في عملية النمو وتكون جزءاً من حركة التميز التي يتمتع بها قطاع السياحة، وفقاً للرؤى المستقبلية واستراتيجيات النمو المتوقعة في دبي.

فرص العمل

وستضم منطقة دبي الجنوب والمناطق القريبة من الحدث العالمي العديد من الفنادق الجاهزة، والتي لا تزال قيد التنفيذ، حيث سيصل عدد الغرف الفندقية في دبي الجنوب وحدها إلى نحو 2000 غرفة فندقية استعداداً لمعرض إكسبو 2020 دبي، وتكمن أهميّة هذه المشاريع التي يجري توسعتها حالياً في أنها تقع بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، والتي سوف تخلق الآلاف من فرص العمل.

ويعتبر فندق «ألوفت»، العلامة التجارية من «ماريوت»، أول فندق يفتتح أبوابه في منطقة دبي الجنوب، ويقدم نهجاً تقنياً وأسلوباً عصرياً متفرداً في التصميم لمنطقة التجارة والأعمال المزدهرة. ويتمتع الفندق بموقع مثالي ضمن منطقة الطيران والمنطقة اللوجستية وبالقرب من مطار آل مكتوم الدولي. يضم فندق ألوفت دبي الجنوب 145 غرفة بما في ذلك 6 غرف جانبية ذكية.

ومن ضمن الفنادق في دبي الجنوب فندق هيلتون الذي يضم 535 غرفة في قلب دبي الجنوب الذي يتكون من سبعة طوابق، مع قاعة كبيرة متعددة الوظائف، وثماني قاعات للاجتماعات و6 غرف لاجتماعات مجالس الإدارة.

وسيضم قرية ذات خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات، إضافة إلى مطعم منفصل لتناول الطعام طوال اليوم، وفندق ستايبريدج سويتس الذي سيضم 250 غرفة، ومن ضمن الفنادق القريبة من منطقة المعرض فندق «روف» المشروع المشترك بين «مِراس» و«إعمار العقارية»، في حين يقع فندق داماك مايسون دي فيل تينورا بالقرب من موقع إكسبو، وفي دبي الجنوب أيضاً داماك ميزون دو فيل سيليستيا.

احتفالات تاريخية

وتشهد منطقة دبي الجنوب، التي تحتضن أكبر شركات الطيران، نمواً مزدهراً قبيل انطلاق معرض إكسبو 2020 الذي سيتخلله 6 أشهر من الاحتفالات التاريخية المقامة على امتداد 438 هكتاراً، ليرسخ فندق دبي ساوث بوصفه أول فندق يفتتح في المنطقة مكانته في واحدة من أكثر المناطق التي تشهد نمواً سريعاً.