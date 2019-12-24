زخم سياحي واستثمار فندقي غير مسبوق

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

تستعد دبي لاستقبال تدفقات سياحية غير مسبوقة بالتزامن مع بداية العد التنازلي لانطلاقة الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي الذي من المتوقع أن يستقبل أكثر من 25 مليون زائر، في حين تتكثف الجهود في العديد من المشاريع الفندقية للانتهاء من العمليات الإنشائية رسمياً قبل موعد الحدث للاستفادة من التدفقات السياحية المتوقعة، إذ تشير التقديرات إلى أن نسب إشغال الفنادق في جميع أنحاء دبي ستتراوح بين 95 ـ 100% طوال فترة المعرض.

وذكر تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية أن كافة المؤشرات توضح أن دبي مقبلة على زخم سياحي غير مسبوق في تاريخها مع اقتراب إكسبو، في حين أبرز موقع «ترافيل إكسبريس» السياحي الكندي أن صناعة السياحة في دبي الآن في أحسن أحوالها، وستصبح في أكتوبر 2020، محور اهتمام العالم، مع افتتاح إكسبو، وستفتتح دبي أيضاً بين الحين والآخر مجموعة من الوجهات السياحية.

وتشير التوقعات إلى أن 70% من زوار إكسبو سيكونون من خارج دولة الإمارات، كما سيقسم العدد الإجمالي لزوار المعرض إلى 7.5 ملايين زائر من المقيمين على أراضي الدولة، و2.2 مليون زائر من دول مجلس التعاون الخليجي و5 ملايين زائر ترانزيت، إضافة إلى ملايين غيرهم.

برامج سياحية

وأكدت مصادر عاملة في القطاع السياحي، أن العديد من شركات السياحة والسفر العاملة في دبي بدأت بتصميم برامج سياحية تتضمن زيارة معرض إكسبو التي أصبحت تتصدر مطلب الزوار قبل عام من انطلاق الحدث، كما أنها قامت بإعداد برامج خاصة، تتضمن حجوزات الطيران والفنادق والتنقلات وزيارات لأبرز المعالم السياحية في الدولة.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لينك للسفر والسياحة»، إن الشركات السياحية بدأت بالفعل الاستعداد الكامل لإكسبو، من خلال إعداد برامج خاصة لوفود وأعضاء المؤتمرات والفعاليات المصاحبة لمعرض إكسبو تضمن زيارة مختلف المعالم السياحية في دبي بشكل خاص وفي دولة الإمارات بشكل عام، بما فيها زيارة والمبيت في المخيمات الصحراوية.

من جهته، قال شريف الفرم، المدير التنفيذي لشركة «سيرينتي ترافيل»، إن هناك ترقباً محلياً وإقليمياً وعالمياً لموعد انطلاقة الحدث الأكبر من نوعه والذي سيلقي بظلاله على مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما القطاع السياحي الذي يعتبر من أكثر المستفيدين بشكل مباشر من استضافة الحدث في ظل التدفقات السياحية المتوقعة مع انطلاقة المعرض.