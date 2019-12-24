جمارك دبي تطور خدماتها لتسهيل معاملات المشاركين

المصدر: دبي - البيان

عززت جمارك دبي جهودها لتطوير الإجراءات والخدمات الجمركية المقدمة للمشاركين في معرض إكسبو 2020 دبي من أجل دعم الدور الحيوي لهذا الحدث العالمي في تعزيز مكانة الإمارات كمركز أساسي للتبادل التجاري بين كافة القوى الاقتصادية الدولية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حيث أتمت الدائرة من خلال تخصيص فريق من جمارك دبي للتنسيق مع مكتب إكسبو اعتماد المخلص الجمركي الرسمي لإكسبو كمشغل اقتصادي معتمد، كما شرعت الدائرة في إعداد دليل إرشادي متكامل خاص بالإجراءات الجمركية للمشاركين في إكسبو 2020، وذلك بعد أن شاركت جمارك دبي مشاركة فاعلة في ورش عمل التوعوية التي تم تنظيمها للدول والعارضين المشاركين في المعرض.

وقال عبد الله محمد الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي: نحرص على تقديم أفضل التسهيلات والخدمات الجمركية للمشاركين في إكسبو، وتضع الدائرة في مقدمة أولوياتها اختصار المدة الزمنية اللازمة لإنجاز معاملات التخليص الجمركي للمشاركين في المعرض، وذلك من خلال تمكينهم من استكمال إجراءات التسجيل إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة الخاصة بجمارك دبي، كما ستقوم الدائرة بتيسير الإجراءات المتعلقة باعتماد تصاريح إدخال البضائع المقيدة التي تصدرها الجهات المحلية والاتحادية.

وأضاف: تطور جمارك دبي إجراءات الإدخال المؤقت للمواد التي سيتم عرضها في إكسبو، وفقاً للأنظمة التي تطبقها الدائرة في تحديد الفترة الزمنية لبقاء البضائع التي تدخل بموجب تسهيلات الإدخال المؤقت إلى الدولة، حيث لا تخضع هذه المواد للرسوم الجمركية خلال الفترة المحددة لها، وقد طورت جمارك دبي كذلك قناة إكسبو الجمركية الذكية بجهود فرق العمل المتخصصة في الدائرة من أجل تخليص الشحنات القادمة إلى المعرض خلال زمن قياسي للإنجاز وبأفضل مستويات الجودة، وتمكين العارضين من إتمام معاملاتهم الجمركية دون تأخير باستخدام الهواتف والأجهزة الذكية.

وأوضح أن الدائرة شكلت فرق عمل مخصصة لتيسير دخول المواد القادمة إلى المعرض تعمل على تعزيز قدرة العارضين على الاستفادة من كافة المبادرات والمشاريع التي طورتها الدائرة لتيسير حركة البضائع والمسافرين.