%70 نسبة إنجاز مترو «مسار 2020»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

قطعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي شوطاً كبيراً في إنجاز المهام الموكلة لها فيما يتعلق بالاستعداد للتجهيز لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث سارعت في تجهيز البنية التحتية من طرق وجسور وتمديد مسار المترو ليصل إلى موقع الحدث، وباشرت على الفور في أعمال الحفر وتجهيز الدعم الفني لتشغيل المسارات لضمان تنقل سهل ومريح.

وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة في مارس الماضي أن نسبة الإنجاز في «مسار 2020» بلغت 70% من مجمل أعمال المشروع لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي لموقع المعرض، والذي يبدأ من محطة نخيل هاربر آند تاور، ويمتدّ بطول 15 كيلومتراً، منها 11.8 كيلومتراً فوق مستوى سطح الأرض و3.2 كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض، فيما تجاوزت نسبة إنجاز أعمال مسارات السكك الحديدية 80%، كما تراوحت نسبة إنجاز أعمال محطات المشروع من 50 إلى 60%، بحسب آخر المعلومات التي نشرتها طرق دبي عن الاستعداد للحدث العالمي.

نقطة ارتباط

ويتكون المشروع من محطة إكسبو التي تعد المحطة الرئيسة في المشروع، وتخدم ملايين الزوار بوصفها تمثّل نقطة ارتباط مع موقع إكسبو، وطوّرت المحطة بطريقة مدروسة لضمان سهولة وفعالية العمليات في كل الأوقات، حيث تتكون من عدة مستويات، هي المستوى الأرضي والميزانين ومستوى الالتقاء ومستوى منصة القطار، وتخدم محطة إكسبو موقع المعرض والمناطق المحيطة به.

ويمثل الممر الوسطي على مستوى منطقة الالتقاء منطقة الربط الرئيسة للمشاة بين الجانبين، وصمم ليستوعب حجم الركاب المتوقع خلال فترة المعرض، وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 522 ألف راكب في اليوم الواحد في الاتجاهين، بمعدل 29 ألف راكب في الساعة الواحدة في الاتجاهين.

وصُممت محطة إكسبو 2020 لتشبه الطائرات التي تعد أحد أعظم الابتكارات في التاريخ، وهي مستوحاة من شكل أجنحة الطائرة لترمز إلى الابتكار والتقدّم، وبلغت نسبة الإنجاز في محطة إكسبو أكثر من 50%.

جسور

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق أن عربات مترو دبي الجديدة بدأت في الوصول لإمارة دبي منذ أغسطس 2018، وتم الانتهاء من أعمال الجسور العلوية في نوفمبر من عام 2018، ومن المتوقع الانتهاء من جميع أعمال السكة الحديدية في «مسار 2020» مطلع عام 2020.

أما في ما يتعلق بشبكة الطرق المؤدية لموقع معرض إكسبو 2020 فقد افتتحت هيئة الطرق والمواصلات 3 مراحل من أصل 6 مراحل للمشروع وهي الثالثة والرابعة والسادسة التي افتتحت في ديسمبر الجاري، ولأن المشروع يعد أحد أضخم مشاريع الطرق التي تنفذها الهيئة حالياً لتلبية متطلبات استضافة دبي للمعرض.