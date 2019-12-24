المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكّد خبراء أن المستوى المتقدم للبنى التحتية للاتصالات والمعلومات الذي تمكنت دبي من تحقيقه على أرض «إكسبو 2020 دبي» سيمكن أكثر من 192 دولة أكدت مشاركتها في الحدث العالمي حتى الآن من التواصل وعرض ومشاركة أحدث ابتكاراتها وحلولها التقنية لمواجهة التحديات التي تواجهها البشرية، بحيث تنطلق تقنيات المستقبل من دبي إلى العالم.

وأضاف الخبراء لـ «البيان الاقتصادي» أن «إكسبو 2020» سيقدم للزوّار نموذجاً عالمياً في التطبيق الأمثل لأحدث التقنيات والابتكارات المستقبلية في العالم، وفي مقدمتها «الجيل الخامس»، ليوضح كيف ستغير تلك التقنيات من أسلوب حياتنا بشكل كبير في العديد من المجالات، متوقعين أن يكون الحدث العالمي محطة تاريخية رئيسية في انتشار تقنيات الجيل الخامس على مستوى العالم.

الجيل الخامس

ويعتبر «إكسبو 2020 دبي» الأول في الحصول على خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات، وذلك بفضل الشراكة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وهو ما يمثل إنجازاً جديداً للإمارات يؤكد سبقها في تبني وتوظيف أحدث التقنيات المتطورة.

وستوفر شبكة الجيل الخامس من «اتصالات» الخدمات الرقمية وخدمات الاتصالات الأكثر تطوراً لإكسبو 2020 دبي والملايين من زواره، بما في ذلك دعم 300 ألف زائر متوقع في أيام الذروة، ولتكون هذه الشبكة مكوناً أساسياً في «الموقع الذكي» للمعرض الذي سيقدم تجربة لا تُنسى لملايين الزائرين.

وقال هولن زهاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، إن «إكسبو 2020» سيوفر منصة عالمية لإيضاح التطبيق الأمثل لاستخدامات الجيل الخامس، مشيراً إلى أن المعرض سيبرز بوضوح كيف ستغير هذه التقنية من أسلوب حياتنا بشكل كبير في العديد من المجالات، لافتاً إلى أن الجيل الخامس ستكون أحد أهم محركات الحدث العالمي.

تقنيات فائقة

ومن ضمن التقنيات والابتكارات التي ستستفيد من «الجيل الخامس» وتستخدم لأول مرة في الحدث وهي إطلاق محطة بث تلفزيوني عالي الوضوح بتقنية 4K تغطي 16 قناة تلفزيونية في موقع الحدث، وجهاز تنزيل بيانات بسرعة 1.4 جيجابت/‏‏‏ثانية لتصفح الإنترنت بسرعات غير مسبوقة يعد الأول في العالم، واستخدام الدرونز في التصوير والبث من الجو بموقع الحدث، بالإضافة إلى طرح نظارات الواقع الافتراضي التي ستوفر المشاهدة الفورية لموقع الحدث وبصورة حية وبتقنية ثلاثية الأبعاد.

ويؤكد شكري عيد، المدير التنفيذي لدول المنطقة الشرقية لدى سيسكو الشرق الأوسط، أن الشركة احتفلت مؤخراً بتسليم وإنهاء المشاريع الأساسية الخاصة بموقع إكسبو 2020 والتي تجسدت عبر إكمال مشروع تثبيت حلول الشبكات عالية الذكاء ضمن الأجنحة الرئيسة الثلاثة في مقر «إكسبو 2020»، وأن وضع الشبكات الراهن فيما يخص مشاريع إكسبو مطمئن لأبعد الحدود.